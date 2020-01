Zoran Milanović pozvan za svjedoka u aferi Dnevnice

Novoizabrani predsjednik države Zoran Milanović bit će svjedok u ponedjeljak, kada bi trebao doći na zagrebački Županijski sud u aferi Dnevnice, na suđenje Tomislavu Sauchi, njegovu bivšem predstojniku ureda, piše u nedjelju Večernji list.

Milanović je pozvan za svjedoka jer je bio Sauchin šef te zbog činjenice da se dio krivotvorenih putnih naloga odnosi na izmišljena putovanja njegovih posebnih savjetnika koji su u istrazi iskazivali da na putovanja koja su predmet optužnice nisu išli.

Milanovićev dolazak na sud je i prvi slučaj u kojem je aktualni predsjednik države pozvan za svjedoka u nekom predmetu. Istina, on još nije položio prisegu, no to ne mijenja činjenicu da će prvi put na klupu za svjedoke nekog suda sjesti aktualni predsjednik države. Kao svjedoci na sudove su svojevremeno pozivani i njegovi prethodnici Stipe Mesić i Ivo Josipović, no kada su sjedali na klupu za svjedoke, oni su bili bivši predsjednici, piše u nedjelju Večernji list.