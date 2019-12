Milanović komentirao 'čudno' ponašanje Kolinde Grabar-Kitarović, a ima i poruku za one koji ga neće podržati na izborima

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u Osijeku je komentirao svoju protukandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović navodeći kako se ponaša nepredvidivo i čudno

'Sada igram u protivničkom šesnaestercu, ali to ne garantira da ću zabiti gol do kraja. Nisam rođen u HDZ-u, ja sam svoj put u politici morao graditi drugačije', rekao je.

'Svima koji me neće podržati zahvaljujem što će uopće izaći na izbore i vjerujem da će onih koji će me podržati biti više. Utakmica će biti tijesna i napeta do samoga kraja i lošu vlast nažalost nekad biraju dobri ljudi koji ne izađu', prenosi N1 riječi Milanovića danas u Osijeku.

Osvrnuo se i na temu sučeljavanja između dva kandidata.

'Ne znam hoće li se Kolinda Grabar-Kitarović pojaviti na sučeljavanju na RTL-u (koje je najavljeno za ponedjeljak u 20 sati, op.a.), ali bilo bi vrijeme da se odgovori na to. Vi ste nas to pitali, ponudili ste to prije tjedan dana ili nešto manje. Ali tu sam, za prvu debatu sam sigurno, ne znam zašto gospođa Kitarović nije rekla hoće li ili neće doći. To podsjeća na taktiku s HRT-a.'

Odgovorio je i na prozivke premijera Plenkovića kako je on tijekom svog mandata kao premijer zadužio Hrvatsku.

'Moja Vlada je Hrvatsku spasila od dužničke propasti. To je jedina istina. Moja Vlada je naslijedila ogroman dug kojega je naslijedila od Vlade u kojoj su bili Plenković i Grabar-Kitarović. Moja Vlada je zemlju preuzela u najgoroj fianancijskoj krizi s ogromnim kamatama, s javnim dugom od preko 65 posto.'

To su nam Plenković i ta vlada ostavili. Ja vidim da već nekoliko mjeseci ta gospoda cijelo vrijeme ponavljaju istu priču. To je neistina i zato bih volio da se gospođa Kitarović pojavi u toj prvoj debati u ponedjeljak da malo i o tome popričamo, jer lako ti je iza filtera i kroz sužene zjenice gledati među 11 protukandidata gledati debatu.'