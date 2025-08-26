više slobode

Znakovite promjene u Ukrajini: Ukida se zabrana izlaska iz zemlje za mlađe muškarce

M. Šu.

26.08.2025 u 20:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Aliaksandr Mazurkevich / Alamy / Profimedia
Ukrajinski muškarci u dobi od 18 do 22 godine sada mogu slobodno prelaziti granicu i iz Ukrajine i u Ukrajinu, izjavila je premijerka Julija Sviridenko.

Prethodni propisi uvedeni nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. zabranjivali su muškarcima u dobi od 18 do 60 godina napuštanje zemlje.

'Ovo se odnosi na sve građane u ovoj dobnoj skupini. Odluka se odnosi i na građane koji se iz različitih razloga nalaze izvan Ukrajine', napisala je Sviridenko na Telegramu, pozivajući se na vladinu uredbu.

'Želimo da Ukrajinci održavaju maksimum veza s Ukrajinom. Promjene stupaju na snagu dan nakon službene objave', dodala je.

