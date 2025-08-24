posredovali emirati

Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika

I.V./Hina

24.08.2025 u 19:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Stringer
Rusija i Ukrajina razmijenile su u nedjelju 146 ratnih zarobljenika s obje strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, priopćilo je rusko ministarstvo obrane i ukrajinski predsjednik

Rusko ministarstvo priopćilo je da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Bjelorusiji i primaju psihološku i medicinsku pomoć.

Ukrajina je u Moskvu također vratila osam ruskih državljana, stanovnika Kurske regije, priopćilo je ministarstvo.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio je da se razmjena dogodila, ali nije dao nikakve podatke.

Predsjednik je objavio slike nasmijanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zatočeništvu od 2022. godine, kada je Rusija napala svog manjeg susjeda. Rekao je da je među njima i novinar zarobljen mjesec dana nakon invazije.

Zelenski je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na ulozi u razmjeni.

"Razmjene se nastavljaju. Možda je to moguće zahvaljujući našim vojnicima, koji povećavaju fond za razmjenu za Ukrajinu", napisao je predsjednik, misleći na zarobljavanje ruskih vojnika.

