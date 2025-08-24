Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika

Rusko ministarstvo priopćilo je da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Bjelorusiji i primaju psihološku i medicinsku pomoć.

Ukrajina je u Moskvu također vratila osam ruskih državljana, stanovnika Kurske regije, priopćilo je ministarstvo.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio je da se razmjena dogodila, ali nije dao nikakve podatke.