Živi zid prozvao ministra i inspekciju, traže istražno povjerenstvo za Slavonski Brod

Predsjednik Živog zida i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić u subotu je na konferenciji za novinare najavio da će sljedeći tjedan zatražiti osnivanje saborskog istražnog povjerenstva kako bi se ispitale sve okolnosti zagađenja vode i tla u Slavonskom Brodu i da će postaviti zastupničko pitanje u vezi s tim slučajem

Rekao je da će tražiti i sazivanje tematske sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša. Prekršeno je 10-ak zakona i niz uredbi, istaknuo je Sinćić i rekao da Živi zid traži političku i pravnu odgovornost, prije svega ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića i premijera Andreja Plenkovića te svih za koje istražno povjerenstvo pokaže da su trebali nešto napraviti, a propustili su to napraviti.

'Jedini način da se utvrdi činjenično stanje, da se dođe do istine je potpuno javna istraga, s javnim ispitivanjem svjedoka, s javnim izlaganjem dokaza, argumenata i dokumentacije - a to jedino može pružiti saborsko istražno povjerenstvo. I vjerujem da bi i mnogi zastupnici iz Slavonskog Broda i okolice htjeli biti u njemu i sudjelovati u utvrđivanju istine. Već sljedeći tjedan se ono može osnovati i u roku mjesec-dva stvar može biti gotova jer to je jedini način da građani saznaju istinu', rekao je Sinčić.