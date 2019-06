'Živi zid je u Hrvatskoj radio ono što je Kinsey Wolanski napravila u finalu Lige prvaka. Oni se raspadaju, ali populizam neće umrijeti'

Projekt Živog zida, pokreta koji je mnogo obećavao, a koji se pretvorio u politički reality u kojem se akteri ogoljuju do kosti na osobnoj razini pred očima cjelokupne javnosti, najvjerojatnije je neslavno završen potpunim raskolom, svađom i mogućim odlaskom iz stranke dviju perjanica - Ivana Pernara i Branimira Bunjca. Politički analitičar Ivan Rimac ne vjeruje da Živi zid može preživjeti ovaj skandal. Pernar je pred novinarima u četvrtak prijepodne objavio izlazak iz Živog zida i pokretanje nove političke opcije dok Bunjac još važe opcije i ostavio si je 24 sata za razmišljanje

Ova svađa u Živom zidu, smatra Rimac, primarno ispada pitanje borbe za ekonomske resurse koji proizlaze iz djelovanja stranke. Ipak, Pernar tvrdi da novac nije ključni razlog.

'Izvana to izgleda drugačije, a pokušaj spašavanja stvari nije previše uvjerljiv. U cijeloj situaciji ima aktera koji to shvaćaju kao osobnu probitačnost i u tom smislu za publiku je stvar jasna, a za publiku koja teži takvim jednostavnim rješenjima vrlo je izgledno da oni to mogu interpretirati samo kao borbu za pozicije i materijalne beneficije koje idu uz uspjeh pojedine političke opcije', obrazložio je analitičar.

I do sada su se već znali svađati u Živom zidu, Pernar je dva puta najavljivao odlazak, ali bi se na kraju ipak homogenizirali. Ovoga puta se čini da je priči došao kraj.