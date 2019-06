Najnoviji obrat u Živom zidu: Sad se Bunjac premišlja, kaže da će odlučiti u roku od 24 sata

Iako je jutros Ivan Pernar ustvrdio da s kolegama napušta Živi zid, Branimir Bunjac takvu odluku još nije donio. Odlučit će, rekao je novinarima u Saboru, u roku od 24 sata, nakon što se konzultira s još nekoliko ljudi

'U ovakvom Živom zidu nitko ne može opstati osim nekoliko ljudi koji dobivaju plaću stranke, a ukoliko dođe do unutarstranačkih izbora, onda bismo eventualno mogli nastaviti tamo gdje smo stali', kazao je Bunjac, dodavši da je i osnivanje stranke izgledna opcija.

'Izlazak iz stranke je opcija i o tome će se odlučiti unutar sljedeća 24 sata. Htio bih napraviti konzultacije s još nekim ljudima do čijeg mišljenja držim', poručio je još uvijek aktualni zastupnik Živog zida Branimir Bunjac novinarima u Saboru.

Ponovio je da je Vladimira Palfi zahtjev za aktivaciju saborskog mandata napisala još prije desetak dana, no da još nije predan. Podsjetimo, Bunjac je upravo njena zamjena u Saboru i ako bi ona aktivirala mandat, on bi morao napustiti saborske klupe.

Upitan bi li bio spreman odreći se mandata u Europskom parlamentu, Bunjac je kazao da taj mandat nije njegov, nego za Ivana Vilibora Sinčića. 'Ukoliko on podnese ostavku, onda možemo razgovarati da i ja podnesem ostavku jer sam drugi na listi. Bio bih spreman podnijeti ostavku, ali istovremeno bi ostavku morao podnijeti Tihomir Lukanić, s obzirom na to da je odgovoran za izborni poraz i propast referenduma', kazao je.

Članovi, kaže, preklinju da se situacija smiri i zbog toga on pokušava naći rješenje prema kojem će Vladimira Palfi pristati da se održe unutarstranački izbori po načelu jedan član - jedan glas. 'S obzirom na to da ona mjesečno raspolaže s 150 tisuća stranačkog novca, gotovo je sasvim sigurno da ona to neće učiniti ni pod cijenu života', poručio je Bunjac.