Tokajev pred Putinom iznio prijedlog za Ukrajinu: 'Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje'

Govoreći uz ruskog predsjednika Vladimira Putina na forumu Rusija-Kazahstan u sibirskom gradu Omsku, Tokajev je pohvalio Putinovu "vrsnu diplomatsku fleksibilnost".

"Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već za nj pitali, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0", rekao je.

Moskva i Kijev sudjelovali su u razgovorima u Istanbulu ubrzo nakon ruske invazije, početkom 2022. i ponovno 2025., premda razgovori nisu iznjedrili veći napredak.

"Uz (sigurnosna) jamstva velikih sila, među kojima bi bila i Rusija, mogli bismo napredovati prema dugo očekivanom miru“, rekao je Tokajev. "To se mora okončati."