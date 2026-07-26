Evo kada stiže novi pakao: Prije toplinskog vala moguće su pijavice

Nakon nekoliko mirnijih dana, Hrvatsku u nedjelju očekuje promjena vremena. Nad naše krajeve stiže manja sredozemna ciklona koja će donijeti kišu, pljuskove s grmljavinom i nevere, ponajprije na Jadranu i u područjima uz obalu.

Jutro će u većem dijelu zemlje još biti djelomice sunčano, a na istoku i jugu ponegdje i vedro. Međutim, već prijepodne sa zapada stiže jače naoblačenje. Prvo će zahvatiti Istru i Kvarner, gdje su mogući obilniji pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, osobito na moru i otocima. Lokalno je moguća i tuča. Uz obalu će puhati umjereno do jako jugo. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tijekom poslijepodneva očekuje se promjenjiva naoblaka uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Neće padati posvuda, ali ondje gdje se razviju pljuskovi mogu biti izraženiji i praćeni jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 28 i 29 stupnjeva, javlja DHMZ.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će doći do porasta naoblake, no nestabilnosti će biti manje nego u ostatku zemlje. Mogući su tek lokalni pljuskovi, ponajviše u Posavini i uz zapadnoslavonsko gorje. Zadržat će se i najviše temperature u zemlji, između 30 i 32 stupnja.

U Dalmaciji će vrijeme biti vrlo promjenjivo i nestabilno. Očekuju se lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom te nevere, osobito na otvorenom moru i otocima, a ne isključuju se ni mogućnost pijavica, upozorava meteorolog RTL-a. Dnevna temperatura kretat će se između 28 i 30 stupnjeva.