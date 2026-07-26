stižu nove vrućine

Evo kada stiže novi pakao: Prije toplinskog vala moguće su pijavice

I.J.

26.07.2026 u 08:15

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Kupanje Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
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Nakon nekoliko mirnijih dana, Hrvatsku u nedjelju očekuje promjena vremena. Nad naše krajeve stiže manja sredozemna ciklona koja će donijeti kišu, pljuskove s grmljavinom i nevere, ponajprije na Jadranu i u područjima uz obalu.

Jutro će u većem dijelu zemlje još biti djelomice sunčano, a na istoku i jugu ponegdje i vedro. Međutim, već prijepodne sa zapada stiže jače naoblačenje. Prvo će zahvatiti Istru i Kvarner, gdje su mogući obilniji pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, osobito na moru i otocima. Lokalno je moguća i tuča. Uz obalu će puhati umjereno do jako jugo.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tijekom poslijepodneva očekuje se promjenjiva naoblaka uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Neće padati posvuda, ali ondje gdje se razviju pljuskovi mogu biti izraženiji i praćeni jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 28 i 29 stupnjeva, javlja DHMZ.

Prognoza za nedjelju
Prognoza za nedjelju Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će doći do porasta naoblake, no nestabilnosti će biti manje nego u ostatku zemlje. Mogući su tek lokalni pljuskovi, ponajviše u Posavini i uz zapadnoslavonsko gorje. Zadržat će se i najviše temperature u zemlji, između 30 i 32 stupnja.

Prognoza za nedjelju
Prognoza za nedjelju Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

U Dalmaciji će vrijeme biti vrlo promjenjivo i nestabilno. Očekuju se lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom te nevere, osobito na otvorenom moru i otocima, a ne isključuju se ni mogućnost pijavica, upozorava meteorolog RTL-a. Dnevna temperatura kretat će se između 28 i 30 stupnjeva.

Prognoza za nedjelju
Prognoza za nedjelju Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Na sjevernom Jadranu pljuskovi će stizati u nekoliko valova, a na moru je ponegdje moguće i prolazno nevrijeme. Puhat će jako jugo koje će prema večeri postupno slabjeti, dok će temperatura biti između 25 i 29 stupnjeva.

Nakon kratkog pogoršanja stiže novi toplinski val

Već od ponedjeljka vrijeme će se postupno smirivati. Na kopnu je još moguć poneki pljusak, no od utorka slijedi pretežno sunčano i stabilno vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti, pa će u drugom dijelu tjedna ponovno zavladati pravi ljetni uvjeti. Živa u termometru često će prelaziti 35 stupnjeva, uz sve toplije noći.

Slično će biti i na Jadranu. Nestabilnosti će se zadržati još tijekom ponedjeljka, uglavnom u Dalmaciji i na otocima, nakon čega slijedi stabilizacija vremena. Vratit će se uobičajena ljetna cirkulacija vjetra – ujutro burin, a tijekom dana maestral. Od srijede se očekuje početak novog toplinskog vala.

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