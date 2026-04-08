Žestoko u Otvorenom, Orešković: 'Integritet je najskuplja stvar u politici. Zato integritet i ne može imati svatko'

'To je bila jedna od odgovornih naših odluka u datom trenutku', rekao je. Prema njegovim riječima, ključnu ulogu imalo je predsjedništvo stranke koje je jednoglasno donijelo odluku o političkom smjeru.

Predsjednik HSS-a Darko Vuletić u HTV-ovoj emisiji 'Otvoreno' detaljno je obrazložio razloge svoje političke odluke da se u Saboru prikloni vladajućoj većini predvođenoj Andrejom Plenkovićem, iako je u parlament ušao kao zamjena za Krešu Beljaka s liste 'Rijeke pravde'. Vuletić naglašava da odluka nije bila osobna , već kolektivna i donesena na razini stranke.

U emisiji gosti raspravljaju i o političkoj krizi vezanoj uz Ustavni sud Republike Hrvatske, u kojem ovoga tjedna istječe mandat trojici sudaca. Hoće li politika pronaći rješenje na vrijeme ili prijeti institucionalna blokada? Analiziraju i današnji saborski 'aktualac', odnosno sučeljavanje vlasti i oporbe, tko je imao jače argumente i jesu li građani dobili konkretne odgovore ili tek još jednu političku prepirku.

'Predsjedništvo, na kojem nitko nije bio protiv, odlučilo je da se priklonim većini', dodao je. Posebno ističe širi kontekst, loši izborni rezultati HSS-a, politička nestabilnost i društvene podjele i potreba za stabilnošću državnih institucija.

'Odlučili smo da je sad najpametnije dati stabilnost u radu Sabora. I stabilnost Vladi gospodina Plenkovića', naglasio je. Vuletić priznaje političku težinu Beljakovog mandata, naglašavajući njegov izborni legitimitet.

'To je mandat Kreše Beljaka. Osvojio je velik broj glasova, negdje preko 80 tisuća', kazao je. Ipak, potvrđuje da je Beljak već dulje vrijeme razmišljao o povlačenju.

'Znam da on već godinu i pol dana razmišlja o tome. Donio je odluku, naglasio je. Vuletić je kao zamjena preuzeo njegovu poziciju i formalno postao zastupnik.

'Danas sam položio prisegu i postao punopravnim članom Sabora RH', rekao je.Unatoč podjelama u stranci, Vuletić o svom prethodniku govori pozitivno i pomirljivo.

'Bio je pod velikim pritiskom. Griješio bih dušu kad bih rekao da je napravio nešto loše', istaknuo je. Probleme u stranci vidi kao posljedicu dugotrajnog unutarnjeg konflikta - politički pritisci, neslaganja unutar članstva, različite percepcije vodstva. Kao novi predsjednik HSS-a (od 20. prosinca), Vuletić ističe da mu je ključni cilj konsolidacija i okupljanje srodnih političkih opcija.

'Neću reći da su pregovori pri kraju, ali su duboko otišli', rekao je o pregovorima. Zanimljivo, iako se spominje ime Marijana Petir, Vuletić priznaje da s njom još nije razgovarao.

Orešković iznijela teške optužbe na račun Vuletića

U politički vrlo oštrom istupu, predsjednica DOSIP-a Dalija Orešković komentirala je najnovija preslagivanja u Saboru nakon odlaska Kreše Beljaka i prelaska dijela HSS-a uz vladajuću većinu predvođenu Andrejem Plenkovićem.

'Da, premijer je jako sretan. Dobio je svoj rođendanski poklon', poručila je Orešković. Naglašava da je vladajuća većina dodatno ojačala, jer ima 79 ruku u Saboru. Na tvrdnje da se radi o stabilizaciji vlasti, Orešković odgovara iznimno kritički.

'Ako potkopavanje demokracije i vladavine prava smatrate stabilnošću, onda ćemo uskoro imati jednu vrlo lijepu, stabilnu diktaturu', naglasila je. Upozorava na, kako kaže, opasnost urušavanja demokratskih institucija.

'Trebat će nam jedna velika pozornica na kojoj ćemo hvaliti fenomenalne uspjehe ove vlade', kazala je. Posebno se osvrnula na potez predsjednika HSS-a Darka Vuletića, optužujući ga za političku nedosljednost i izdaju birača.

'Integritet je najskuplja stvar u politici. Zato integritet i ne može imati svatko', naglasila je. Vrlo izravno dodaje:'Vuletić integritet nema'.

Njegov prelazak iz oporbe u vlast opisuje kao: 'Gore od izdaje. To je prijevara birača', poručila je. Prema njezinim riječima, time su biračima oduzeta politička prava.

'To je otimanje njihovog prava da netko njihove interese zastupa u Hrvatskom saboru', kazala je. Orešković smatra da iza svega ne stoji samo pojedinac, već šira politička struktura.

'Očito iza toga stoji cijela jedna politička stranka', kazala.

'Možemo ga smatrati i kraljem svih žetona', uz ironičan komentar dodaje. Referirala se i na Vuletićevu samousporedbu s kriptovalutom. 'On je sebe nazvao Bitcoinom. Zadržat ću komentar za sebe', rekla je. Odbacuje tezu da je HSS prirodno bliži HDZ-u. Orešković naglašava da je HSS kroz povijest bio na strani demokracije i antifašizma.

'HSS se čitav svoj povijesni put odupirao autokraciji', istaknula je.

'U Drugom svjetskom ratu prvi se opredijelio za antifašističku stranu', rekla je. Današnje stanje vidi kao potpunu suprotnost toj tradiciji. 'Danas čovjek koji je negacija svega što je HSS predstavljao ulazi u vladajuću većinu koju tvori korupcija', dodala je.