napad na brod

Iranci bijesni na Ukrajince, najavili odmazdu: 'Ovo ne može proći bez odgovora'

I.V./Hina

26.07.2026 u 20:56

Abas Arakči
Abas Arakči Izvor: EPA / Autor: RAJAT GUPTA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je u nedjelju da ukrajinski napad na iranski trgovački brod "ne može proći bez odgovora"

Iran je priopćio da je došlo do eksplozije nakon napada u Kaspijskom moru u kojoj je jedan mornar poginuo, a drugi je ozlijeđen.

Arakči je svoj komentar iznio u telefonskim pozivima s visokom predstavnicom EU-a za vanjsku politiku Kajom Kallas i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, objavio je iranski ministar na X-u.

Ruski je kolega u izjavi na web-stranici ruskog ministarstva vanjskih poslova izrazio sućut zbog smrti mornara u napadu.

vezane vijesti

Lavrov je rekao da je Arakči zahvalio lokalnim vlastima u ruskoj regiji Astrahanu, odakle je brod započeo svoje putovanje, na pomoći posadi "i naglasio potrebu da stanu ovakve avanture kijevskog režima".

U subotu je ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo da je Ukrajina napala iranski trgovački brod, što je rezultiralo eksplozijom.

Istog je dana ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama ustvrdio da su postignuti "vrlo solidni rezultati udarima dugog dometa u Kaspijskom jezeru, ciljajući brodove koji se koriste za prijevoz vojnog tereta, u što je uključen i Iran, kao i jedan ratni brod".

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) je na Telegramu izvijestila o napadima dronovima na "teretne brodove pod međunarodnim sankcijama koji su se koristili za prijevoz vojnog tereta između Irana i Rusije".

Islamska Republika "nikada se nije miješala u sukob između Rusije i Ukrajine", ustvrdila je iranska diplomacija.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BITKA KOD BATINE

BITKA KOD BATINE

Iz isušenog Dunava izranjaju mračne tajne stare 80 godina: Je li Tito zbilja 'poslao srpsku nejač da gine'?
nasrnuo na njih

nasrnuo na njih

Policija pronašla napadača iz Berlina: Ubijen tijekom intervencije
prkosna poruka

prkosna poruka

Vučić otkrio što će učiniti ako izgubi vlast: 'Iste večeri ću to napraviti'

najpopularnije

Još vijesti