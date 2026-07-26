Iranci bijesni na Ukrajince, najavili odmazdu: 'Ovo ne može proći bez odgovora'

Iran je priopćio da je došlo do eksplozije nakon napada u Kaspijskom moru u kojoj je jedan mornar poginuo, a drugi je ozlijeđen.

Arakči je svoj komentar iznio u telefonskim pozivima s visokom predstavnicom EU-a za vanjsku politiku Kajom Kallas i ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, objavio je iranski ministar na X-u.

Ruski je kolega u izjavi na web-stranici ruskog ministarstva vanjskih poslova izrazio sućut zbog smrti mornara u napadu.