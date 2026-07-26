Netanyahu povukao važan potez uoči sastanka s Trumpom

Dužnosnik je rekao da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati ​​ 200 pripadnika iz "prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka ", koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskom kontrolom.

Premijer bi trebao otputovati u Washington u ponedjeljak, a očekuje se da će se u u torak sastati s Trumpom.

Netanyahuov sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio pravni okvir kojim bi se omogućio ulazak snaga u Gazu , rekao je dužnosnik.

Svakom kontingentu bit će potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još nije jasno kada će se snage rasporediti.

Velik dio Gaze u ruševinama je nakon dvogodišnjeg rata velikih razmjera koji je počeo napadima Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

Nakon što je u listopadu postignut sporazum o prekidu vatre, Trump je iznio mirovni plan za Gazu koji predviđa više humanitarne pomoći, civilnu tehnokratsku upravu predvođenu Palestincima, povlačenje izraelskih snaga, a Hamas bi trebao položiti oružje.

No, plan je zastao, a skupina tehnokrata, poznata kao Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG), i dalje nije u Gazi.

Izrael de facto kontrolira procijenjenih 64 posto Gaze, dok gotovo svih 2 milijuna stanovnika živi na djeliću zemlje na obali pod kontrolom Hamasa. Stanovništvo uglavnom živi u improviziranim šatorima ili oštećenim zgradama, u teškim uvjetima, ističe Reuters.

Otad Hamas odbija razoružati se, a Izrael je rekao da će i proširiti svoje područje kontrole u Gazi na 70 posto enklave, nastavljajući gotovo svakodnevne vojne napade, ali u manjem opsegu.

Prema Trumpovu planu osnovan je Odbor za mir kao krovno međunarodno tijelo odgovorno za provedbu mirovnog okvira. To bi tijelo trebalo nadgledati sigurnosne snage, između ostalih funkcija.

Odbor planira pilot projekt humanitarne zone za stanovnike Gaze kako bi se plan američkog predsjednika maknuo s mrtve točke, rekao je dužnosnik odbora ovog mjeseca.