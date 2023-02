Žestok sukob oko uhićenih Hrvata u Zambiji: 'U vašim krugovima to se zove druker, cinker'

Osmero Hrvata, koji su nakon puštanja iz zatvora u Zambiji iz zračne luke ponovno odvedeni iza rešetaka, u četvrtak izlazi pred suca pod istom optužbom za pokušaj trgovanja djecom. Što se to događa? Što će biti s četvero djece, hrvatskih državljana, koji su na tajnoj lokaciji? Zašto su u Hrvatskoj dječji domovi prepuni? Kako olakšati uvjete za posvojenje?

Benčić je rekla da je Peternel iznio niz laži.

'Kao prvo, oni nisu posvojitelji u pokušaju. To posvojenje je završeno izdavanjem dokumenata i djeci i posvojiteljima i u Kongu i u Hrvatskoj. Želim naglasiti da je ključno pitanje za nas - kako ćemo zaštititi naše državljane koji su sada tamo u pritvoru i djecu zakoju ne znamo gdje su, a hrvatski su državljani. Još jednom ću ponoviti - ta djeca nemaju drugo državljanstvo nego hrvatsko. Oni više nisu državljani Konga. Dakle, mi kao država, svi bi se trebali usredotočiti na to da zaštitimo kao država tu djecu, da dobijemo informaciju gdje su, da ih spojimo s njihovim jedinim roditejima koje sada imaju - to su njihovi posvojitelji i da ih vratimo u Hrvatsku. Umjesto toga mi smo svjedoci torture, ne samo pritvorenih u Zambiji, nego i posvojitelja i posvojenika koji žive u Hrvatskoj već godinama. Napravili ste doslovno hajku. Djecu se povlači iz vrtića i škola zbog toga što im se doslovno govori da su ukradena. Jer su to čuli vas', rekla je obraćajući se Peternelu.

'A vi gospodine Peternel odete kod Bujanca u emisiju da biste s njime zvali zambijske novinare, da bi im govorili tko je od naših građana transrodan ili nije transrodan, kako bi ih zapravo izložili progonu zbog te činjenice jer znate da Zambija ima zakon koji trnsrodnost kažnjava doživotnim zatvorom. Dakle, vi naše građane izlažete kaznenom progonu u drugoj zemlji za stvar koja u Hrvatskoj legalna, da pače gdje im Ustav garantira ravnopravnost. U vašim krugovima to se zove druker, cinker i to je ono što ste vi, Bujanec i vaša ekipa', kazala je.