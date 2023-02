Stručnjak o ponovnom uhićenju Hrvata: 'Sve i da budu osuđeni, Zambija ne može poništiti posvojenje djece'

O slučaju ponovnog uhićenja Hrvata u Zambiji, sa stručnjakom za ljudska prava Aleksandrom Maršavelskim razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović

Drugim riječima, tek kada Hrvati u Zambiji iznesu svoju obranu i ako tada postupak bude obustavljen u potpunosti su sigurni da se on neće nastaviti i da je donesena oslobađajuća presuda. 'Teško je predvidjeti do kada bi to sve moglo trajati.'

Danas se spekuliralo da je netko iz Hrvatske prijavio optužene parove. 'To je moguće. Tužitelj odustaje ako misli da nema dovoljno dokaza, ako se oni pojave onda on ponovno otvara postupak.'

Nameće se i pitanje očekuje li netko u Zambiji novac. Marševelski kaže kako Zambija jest poprilično korumpirana država, ali nikako ne bi savjetovao našim državljanima da se upuštaju u takve radnje.

'Oni će definitivno imati nove troškove - opet će morati platiti jamčevinu ako se žele braniti sa slobode, troškove oko reguliranja svoje vize.'

Što će biti s djecom, koja su pravno gledano već hrvatski građani?

'Zambija, čak i da zaključi da su oni počinili to za što ih gone, iako za to imaju jako slabe šanse, sve i da budu osuđeni, oni ne mogu poništiti posvojenje djece nego to mora učiniti Kongo i Hrvatska. Zambija nema tu ovlast jer se to nije ni dogodilo ondje', pojasnio je stručnjak.

Cijeli razgovor možete pogledati ovdje.