Žena ostala bez 2.250 eura jer je nasjela na prijevaru, policija ima upozorenje

Premda policija kontinuirano upozorava građane da ne nasjedaju na prijevare na internetu, još je jedna žrtva investicijskih prijevara. Kako je izvijestila PU bjelovarsko-bilogorska , pedesetogodišnja žena s područja Garešnice ostala je bez 2.250 eura .

Prijevara je prijavljena u četvrtak, no žena je još u prosincu prošle godine na društvenoj mreži uočila objavu o internetskoj platformi za ulaganje u kriptovalute, zlato, dionice i slične financijske instrumente, koja je jamčila veliku zaradu. Kliknula je na poveznicu u komentarima, nakon čega ju je telefonski kontaktirala nepoznata žena i spojila s takozvanim brokerom.

Slijedeći njegove upute, putem mobilne aplikacije pristupila je platformi i uplatila novac. U danima koji su uslijedili sudjelovala je u kupnji i prodaji stranih valuta. Nakon početne prividne zarade, počela je gubiti uloženo, izvijestila je policija

Broker ju je tada savjetovao da uplati dodatna sredstva kako bi ostvarila bonus i povrat novca. Međutim, ni nakon dodatne uplate nije mogla isplatiti navodno ostvareni iznos, a od nje su se tražila daljnja ulaganja. Tada je shvatila da je prevarena i odbila daljnje uplate, nakon čega je slučaj prijavila policiji. U tijeku je kriminalističko istraživanje, navela je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Upozorili su građane da novac ne uplaćuju nepoznatima, kao i da osobne i bankovne podatke ne dijele s nepoznatim osobama. Važno je biti sumnjičav prema ponudama koje obećavaju veliku dobit i zajamčen povrat, predlaže policija.