Želite glasati izvan mjesta prebivališta ili u dijaspori? Danas je posljednji dan za prijave

Ako ćete na dan izbora biti izvan mjesta prebivališta, a želite glasati danas do ponoći posljednji je dan u kojem se možete prijaviti za glasanje izvan mjesta prebivališta ili u dijaspori

Svi koji eventualno žele ispraviti ili dopuniti podatke u registru birača te koji neće biti u mjestu prebivališta na dan izbora, a žele glasati na drugom mjestu, moraju to učiniti do srijede 24. lipnja do ponoći.

Naime Ministarstvo uprave odredilo je rok za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Zahtjevi se mogu predati neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog upravnog tijela ili putem sustava e-Građani.