Zelenski pred novinarima: Evo što možete očekivati u sljedećih 10 dana

L. F./Hina

19.08.2025 u 06:39

Donald Trump i Volodimir Zelenski
Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima da će sigurnosna jamstva za Kijev vjerojatno biti razrađena u roku od 10 dana

"Sigurnosna jamstva vjerojatno će 'raspakirati' naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od slijedećih tjedan do deset dana", rekao je Zelenskij na brifingu za novinare nakon sastanaka.

Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.

Ukrajinski predsjednik rekao je i da postoji ukrajinska ponuda za kupnju američkog oružja vrijedna oko 90 milijardi dolara.

FT: Ukrajina nudi ugovor o oružju vrijedan 100 milijardi dolara za sigurnosna jamstva SAD-a

Oko sigurnosnih jamstava, novine Financial Times su ranije u ponedjeljak izvijestile kako će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara koje financira Europa kao dio sporazuma o dobivanju jamstava od SAD-a za svoju sigurnost nakon mirovnog sporazuma s Rusijom.

Pozivajući se na dokument koji su imale na uvidu, iz FT-a su dodali da će, prema prijedlozima, Ukrajina i SAD također sklopiti ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama.

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 00:10

    Donald Trump je potvrdio moguće iduće korake nakon večerašnjih sastanaka u Bijeloj kući. Rekao je i da je razgovarao s Vladimirom Putinom kako bi započeo dogovore o sastanku ruskog čelnika i Volodimira Zelenskog.Nakon toga trebao bi uslijediti trilateralni susret između Trumpa, Putina i Zelenskog.

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.
