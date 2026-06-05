Zelenski nakon što je Putin odbio sastanak: On ponovo bira rat

Zelenski je na Telegramu poručio da Putinov odgovor pokazuje kako Rusija 'p onovno bira rat'.

„On jednostavno ne želi završiti rat”, napisao je Zelenski, dodajući da Putin „ne želi ništa promijeniti i ne želi priznati da se njegov rat sviđa samo njemu i onima koji od njega izvlače novac”.

Ukrajinski predsjednik zatim je rekao da su se svi koji podupiru Putina danas „smiješili” u Sankt Peterburgu, što prema njegovim riječima znači da „u Rusiji treba biti manje novca, a više pritiska”.

Zelenski je time pozvao na jačanje međunarodnog pritiska na Rusiju i njezino političko vodstvo kako bi se smanjila sposobnost financiranja rata u Ukrajini.