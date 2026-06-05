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Zelenski nakon što je Putin odbio sastanak: On ponovo bira rat

V. B.

05.06.2026 u 20:10

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Leszek Szymanski
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Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u Sankt Peterburgu izjavio da ne vidi 'nikakav smisao' u sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, stigao je odgovor iz Kijeva

Zelenski je na Telegramu poručio da Putinov odgovor pokazuje kako Rusija 'ponovno bira rat'.

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„On jednostavno ne želi završiti rat”, napisao je Zelenski, dodajući da Putin „ne želi ništa promijeniti i ne želi priznati da se njegov rat sviđa samo njemu i onima koji od njega izvlače novac”.

Ukrajinski predsjednik zatim je rekao da su se svi koji podupiru Putina danas „smiješili” u Sankt Peterburgu, što prema njegovim riječima znači da „u Rusiji treba biti manje novca, a više pritiska”.

Zelenski je time pozvao na jačanje međunarodnog pritiska na Rusiju i njezino političko vodstvo kako bi se smanjila sposobnost financiranja rata u Ukrajini.

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