Zdravko Marić: Todorić i Jolly su mi bili prijatelji, zašto da to krijem?

U razgovoru za televiziju N1, ministar financija te odnedavno i potpredsjednik hrvatske Vlade, Zdravko Marić, progovorio je o nizu aktualnih tema

Upitan razmišlja li o ulasku u HDZ, budući da je unaprijeđen u potpredsjednika Vlade što je politička pozicija, Marić kaže kako je s premijerom razgovarao i o tome, no 'ono što on i ja razgovaramo su prije svega ekonomske i financijske teme. Tu sam gdje sam. Obnašam svoj posao na najbolji mogući način. Zahvaljujem se HDZ-u na povjerenju', kaže Marić za N1 .

Dodatno pojašnjavajući pitanja s Odbora za financije, kad je upitan za odnos s Ivicom Todorićem koji mu je u Agrokoru bio šef, Marić je rekao: 'Ja sam prije svega čovjek, imenom i prezimenom, a to što obnašam funkciju, ne želim da me odvoji od toga. I s njim i s poduzetnikom Jollyjem imao sam dobar odnos i ne vidim razlog da to skrivam ili bježim od toga. Ali ključno je je li taj odnos vodio prema nečemu što sam napravio, a nisam smio. Odgovorno tvrdim da nisam.'