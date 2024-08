Zdrave i pune proteina: Jesu li ličinke crnih vojničkih muha budućnost prehrane?

Za Dankinju Jane Lind Sam ona je i više od toga. Njezina se obitelj nekada bavila uzgojem svinja. Od kraja 2023. godine umjesto njih drži crne muhe. One zuje u gotovo petsto kaveza u tvornici u danskom selu, polažući stotine tisuća jaja svaki dan, a za kratko vrijeme izlegu se ličinke. Ukupno petsto milijuna crva plazi uokolo u isto vrijeme u naslaganim plastičnim kutijama.

Lind Sam tvrdi da muhe imaju velik potencijal jer su praktične, lako ih je uzgojiti i jedu sve. One su rješenje za hranu koja svaki dan završi u smeću. Čak je 2,5 milijardi tona u svijetu završi na deponijima, od čega u Europskoj uniji godišnje bude bačeno 89 milijuna, odnosno oko 179 kilograma po stanovniku, a ličinke muha mogle bi biti savršen način na koji se može ponovno upotrijebiti otpadnu hranu. Organski otpad prava je gozba za insekte, a Lind Sam ne mora brinuti o nabavci i cijeni hrane za nezasitne životinje - samo pred njih istrese punu vreću biootpada i u svijetu muha nastane vrijeme čašćenja, blagodati i prejedanja.

Kad miruje, zauzima stav vojnika

Crna vojnička muha (BSF) zauzima stav kao vojnik kad miruje i odatle joj naziv. Nimalo nije opasna jer, za razliku od uobičajene kućne muhe, ne može prenositi bolesti i malo je veća od nje. U Hrvatskoj je dosta rijetka. Životni ciklus počinje joj u jajašcu. Ženka kućne muhe sposobna je izdvojiti do 500 jajašca u nekoliko hrpica od 75 do 150 njih po hrpici u razdoblju od nekoliko dana. Za odlaganje jajašca preferira vlažna i mračna mjesta kao što su kompost, gnoj ili bilo koji drugi organski materijal u raspadanju te temperature od 25 do 30 stupnjeva Celzijusa.

Veličine je od 13 do 20 milimetara, a mužjaci su manji od ženki. Neuobičajeno je to što u odraslom stadiju ne uzima nikakvu hranu te u pravilu ne dosađuje ljudima i drugim živim bićima.