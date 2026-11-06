Dijana Zadravec povukla neočekivan potez nakon objave o radiolozima

U objavi na Facebooku koju je objavila u četvrtak navečer dovela je u pitanje koliko su ozbiljne njihove namjere, no ta objava u petak ujutro više nije vidljiva na njezinu profilu.

„Možda je baš sada korisno razmisliti bi li itko, tko mjesečno prima dvije ministarske plaće, napustio posao i stvarno dao otkaz?”, napisala je u četvrtak navečer u objavi naslovljenoj 'O ozbiljnosti izjave o otkazu'.