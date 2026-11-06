Dijana Zadravec povukla neočekivan potez nakon objave o radiolozima

Novoizabrana predstojnica Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec prvi se put javno oglasila nakon najave odlaska osmero radiologa.
U objavi na Facebooku koju je objavila u četvrtak navečer dovela je u pitanje koliko su ozbiljne njihove namjere, no ta objava u petak ujutro više nije vidljiva na njezinu profilu.
„Možda je baš sada korisno razmisliti bi li itko, tko mjesečno prima dvije ministarske plaće, napustio posao i stvarno dao otkaz?”, napisala je u četvrtak navečer u objavi naslovljenoj 'O ozbiljnosti izjave o otkazu'.
Iz KBC-a su potvrdili da je osam specijalista radiologije podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa. Navode da Klinika za tumore radi redovito i da se dijagnostički i terapijski postupci odvijaju prema planu. U bolnici je zaposleno 43 specijalista radiologije i 16 specijalizanata.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da žalbeni rok na izbor Zadravec traje do 10. studenoga te da Uprava razgovara s liječnicima. Udruge pacijenata i Hrvatska liječnička komora upozorile su na moguće posljedice odlaska liječnika za pravodobnu dijagnostiku i kontinuitet liječenja.
Zadravec je s čela Zavoda smijenjena 2021. godine. Vodstvo bolnice tada je kao razlog navelo teško narušene međuljudske odnose i odlazak zaposlenika.