Zbog salmonele povlači se 'Mješavina začina ARO'

Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo je u petak potrošače o opozivu proizvoda 'Mješavina začina – dodatak jelima ARO', mađarskog proizvođača, zbog prisutnosti salmonele.

Opoziv se odnosi na sljedeće mješavine začina - ARO DODATAK JELIMA 250 g, Lot F2923295, najbolje upotrijebiti do 22.11.2019.; ARO DODATAK JELIMA 500 g, Lot F29223C5, najbolje upotrijebiti do 22.11.2019.; ARO DODATAK JELIMA 1 kg, Lot F29236E5, najbolje upotrijebiti do 22.11.2019.; ARO DODATAK JELIMA 5 kg, Lot F29214H5, najbolje upotrijebiti do 21.11.2019.

Putem EU RASFF sustava zaprimljena je, naime, obavijest da je u gore navedenim proizvodima korišten kao jedan od začina – crni papar, u kojem je utvrđena prisutnost bakterije Salmonella spp. te nije u skladu s Uredbom EK o mikrobiološkim kriterijima za hranu, stoji u priopćenju.

Proizvođač je Cs-Paritás Kft., IV. kerület 531, 6783 Ásotthalom iz Mađarske, a proizvode na tržište Hrvatske stavlja tvrtka METRO Cash & Carry d.o.o. Zagreb. Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima, navode iz Ministarstva.