Zbog jakog vjetra usporen promet na A6 između Tuhobića i Kikovice

Jak vjetar usporava promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između tunela Tuhobić i Kikovice, vozi se uz ograničenje brzine, ali autocesta je otvorena za sve skupine vozila, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče do 30. rujna od ponedjeljka do četvrtka do 10 sati i iza 18 sati te petkom do 9 sati i iza 18 sati u zoni čvora Žuta Lokva višekratno će se kratkotrajno zaustavljati promet zbog izvanrednih prijevoza

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Sveti Križ Začretje vozi se djelomično dvosmjerno, a na dionici Krapina-Sveti Križ Začretje u zonama radova vozi se jednim trakom.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.