Zbog drame u Münchenu odgođeno otvaranje Oktoberfesta, muškarac postavio bombu?

'Moguća povezanost s ostalim lokacijama u Münchenu, između ostalog i s Terezijinom livadom (mjesto održavanja Oktoberfesta) trenutačno se ispituje. Zbog toga se odgađa i otvaranje za publiku“, poručila je policija u glavnom gradu Bavarske preko platforme X.

Prije toga je policija na sjeveru grada, u četvrti Lerchenau, pokrenula veliku akciju nakon što su u jednoj kući, u kojoj je izbio požar, pronađene eksplozivne naprave.

Policija je priopćila da je na licu mjesta pronađena i osoba koja je podlegla ozljedama, ne precizirajući o kakvim se ozljedama radi.