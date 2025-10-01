POLICIJA ISTRAŽUJE

Zbog drame u Münchenu odgođeno otvaranje Oktoberfesta, muškarac postavio bombu?

I.J./Hina

01.10.2025 u 10:23

Eksplozije u Münchenu
Eksplozije u Münchenu Izvor: EPA / Autor: vifogra
Današnje otvaranje Oktoberfesta odgađa se zbog događaja na sjeveru Münchena gdje je pod dosad nerazjašnjenim okolnostima došlo do požara u jednoj kući u kojoj su postavljane i eksplozivna naprave, a policija trenutačno ispituje povezanost s Oktoberfestom.

'Moguća povezanost s ostalim lokacijama u Münchenu, između ostalog i s Terezijinom livadom (mjesto održavanja Oktoberfesta) trenutačno se ispituje. Zbog toga se odgađa i otvaranje za publiku“, poručila je policija u glavnom gradu Bavarske preko platforme X.

Prije toga je policija na sjeveru grada, u četvrti Lerchenau, pokrenula veliku akciju nakon što su u jednoj kući, u kojoj je izbio požar, pronađene eksplozivne naprave.

Policija je priopćila da je na licu mjesta pronađena i osoba koja je podlegla ozljedama, ne precizirajući o kakvim se ozljedama radi.

Susjedi kuće u kojoj je izbio požar su medijima ispričali kako su ih u rano jutro probudili zvukovi koji su nalikovali pucnjevima.

Dnevnik Bild javlja kako je poginula osoba muškarac koji je postavio eksplozivne naprave u kuću svojih roditelja te si je na kraju oduzeo život.

Mediji prenose da je počinitelj ostavio poruku u kojoj se naslućuje da je postavio bombu na Octoberfestu.

