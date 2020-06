Zatvor do 60 dana ili 20 tisuća kuna kazne te zabrana vožnje i 12 kaznenih bodova rezime je avanture muškarca na mopedu s nevjerojatnih 3,15 promila

Jučer, 15. lipnja, na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu su zaustavljena 4 vozača (2 osobnog automobila, 1 bicikla i 1 mopeda) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 11,45 sati u Lacićima, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozača mopeda 61-godišnji hrvatski državljanin iz Lacića. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 3,15 grama po kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

Dana 17. lipnja u prijepodnevnim satima provesti će se pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom.