Zatvara se prometnica Omiš-zaleđe, a građani će se do Omiša dovoziti brodicama

Gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović u petak je izvijestio da se u subotu u potpunosti zatvara državna cesta D70 koja povezuje Omiš s njegovim zaleđem, zbog nastavka radova na omiškoj obilaznici, a putnici će se iz zaleđa u Omiš dovoziti brodicama.

Dodao je kako vjeruje da će se prijevoz putnika brodicama od Zakučca do Omiša, rijekom Cetinom, odvijati nesmetano najkasnije do 1. srpnja, do kada će biti zatvorena cesta.

"U protekla tri dana prilagodbeni režim prijevoza putnika brodicama bio je uspješan, građani su zadovoljni, a i osobno sam kao gradonačelnik Omiša isprobao vožnju tim brodicama i uvjerio sam se da je sve u redu," rekao je za Hinu omiški gradonačelnik Tomasović.