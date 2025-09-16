Zastrašivanje Europe? Lukašenko o vojnim vježbama: 'Zapad to zna'

Rusija i Bjelorusija vježbaju lansiranje ruskog taktičkog nuklearnog oružja u skopu zajedničkih vojnih vježbi, rekao je bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko u utorak

Državni mediji prenijeli su izjavu bjeloruskog načelnika Glavnog stožera da je dio vježbi i ruski hipersonični projektil Orešnik, koji je testiran prošle godine u ratu s Ukrajinom. Rusija i Bjelorusija završavaju svoje petodnevne vojne vježbe Zapad kojima je kako tvrde namjera testirati vlastite borbene spremnosti, iako su vježbe uznemirile neke susjedne zemlje.

Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025' Izvor: EPA / Autor: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL







Odjeven u vojnu uniformu, ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s visokim vojnim dužnosnicima u utorak u ruskoj regiji Nižni Novgorod, gdje su se održale neke od vježbi. Oko 100 tisuća vojnika sudjelovalo je u vježbama, s približno 10.000 komada vojne opreme, rekao je šef Kremlja za državnu televiziju. Namjera vježbi bila je osigurati 'bezuvjetnu zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne države', rekao je Putin, misleći pritom na savez Rusije i Bjelorusije. Vojne vježbe, za koje zapadni analitičari tvrde da im je cilj zastrašivanje Europe, održale su se samo nekoliko dana nakon što su poljske i NATO snage rekle da su srušile ruske dronove koji su ušli u poljski zračni prostor.