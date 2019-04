Zašto smo tako euforični oko Kineza? 'Dolazak potencijalnih ulagača pozitivna je stvar, ali nama ne trebaju spasitelji'

Hrvatska se kineskim ulagačima ponudila na pladnju: Od prepeličje paštete u marmeladi od rajčice, servirane premijeru Li Keqiangu u hotelu Esplanade, do pulskog Uljanika, podastrtog kineskom državnom brodogradilištu China Shipbuilding Industry Corporation. Hoće li kineski biznismeni uistinu podići Hrvatsku na noge ili će se aktualni 'poslovni Blitzkrieg' pokazati jednom u nizu opsjena o spašavanju posrnulog hrvatskog gospodarstva? Ekonomski analitičar Milan Račić nada se da odgovor leži negdje između navedenih krajnosti

'Puno se sada priča, no hoće li oni spasiti Uljanik - ne znam. Još manje znam treba li spasiti Uljanik. Spašavamo Uljanik 20 godina, a brodogradnju možda 30. To sad sve dobro zvuči, ali mislim da bi nam bolje išlo kada bismo se malo okrenuli budućnosti i probali graditi neke nove uspješne priče, nove firme i tehnologije. Cijelo vrijeme, dok su mnogi kukali zbog situacije u Uljaniku, imali ste Infobip u selu pored Pule, koji je ogroman uspjeh i možda sada najvrednija firma u Hrvatskoj', napominje Račić.

'Očigledno je da nemamo utjecaja na njihovu ekonomiju jer smo premali. Oni nas vide kao mali dio šire vanjskopolitičke priče. Oni bi mogli misliti ovako: investirat ćemo kratkoročno u Uljanik, Hrvati će misliti da smo najbolji prijatelji, podržat će nas u ekspanziji i mi smo dobili svoje. I to je u redu, njihovo je pravo da tako razmišljaju, samo mi moramo razmišljati o nama', rekonstruira Račić.

Ali Hrvatskoj uvijek trebaju strane investicije i upravo se njihov nedostatak ističe kao najveći problem za gospodarstvo...

'Problem je što kao društvo nemamo kadrove koji razumiju strategiju. Naša strategija bila je da uđemo u EU. A to je isto kao da vam je strategija ući na nogometni teren. Uđete - i stojite. Imamo psihologiju potlačenih naroda, u kojima ako ste imali nekakvu žicu za strategiju, ušli ste kao oficir u austrougarsku vojsku, pa su vas poslali na rusku frontu. Tamo ste postali general i određivali ste strategiju. Hrvatskom seljaku nije trebala strategija. Naš je problem danas što u zadnjih 30 godina nismo izgradili te sposobnosti i sad to više nije problem s Austrijom, Srbijom ili Mlečanima, sad je to naš problem. A kao mali, morate biti pametniji, brži i bolji od velikih, iako je nagon malih da se ponašaju kao da su još manji nego što to jesu', poručuje Račić.