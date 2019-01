Zašto Rimac želi na čelo nacionalnog parka? Plaća joj neće biti veća, ali postoji nešto drugo

Iako je državna tajnica u Ministarstvu uprave tek nešto manje od godine i pol, bivša kninska gradonačelnica cilja na drugu poziciju – prijavila se za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka. Da joj motivi nisu financijske prirode, dokazuje činjenica da bi na toj poziciji imala podjednaku plaću kao i u Ministarstvu, oko 15 tisuća kuna. Ipak, fotelje šefova nacionalnih parkova, posebice onih najposjećenijih - Plitvičkih jezera i Krke - pravi su magnet za podobne stranačke kadrove, a zbog njih se događaju i stranački raskoli

Prvi razlog je činjenica da, iako se uredno raspisuju natječaji, ravnatelja na kraju krajeva direktno bira resorni ministar zaštite okoliša. Dakle, odluka je u konačnici politička, stoga ne čudi to da su u atraktivnije nacionalne parkove uglavnom birani ljudi po stranačkom ključu.

Uz to, plaća je gotovo trostruko viša od prosječne u Hrvatskoj te iznosi između 12 i 15 tisuća kuna. Onaj tko je na čelu, recimo, Plitvičkih jezera ili Brijuna, prema uredbi o koeficijentima javnih službenika , ima koeficijent 3,007, što su tri osnovice plaće, dok ravnatelji ostalih nacionalnih parkova imaju koeficijent 2,425.

Naime, svoje mišljenje o ravnatelju te institucije daje i lokalna samouprava, a to je u ovom slučaju Ličko-senjska županija, na čelu s nekoć moćnim HDZ-ovcem Darkom Milinovićem. On je pak na toj funkciji želio vidjeti Antoniju Dujmović, a ona je do početka 2018. bila v.d. ravnateljice.

Zbog toga je eskalirao sukob Milinovića i središnjice HDZ-a, koja mu je iz ruku istrgnula glavnu igračku. Sve je rezultiralo Milinovićevim buntom, pa izbacivanjem iz HDZ-a, a posljednja epizoda zbila se na samom kraju 2018., kada mu je srušen županijski proračun te slijede novi izbori.

'Najveća šibenska tvornica novca'

Fotelja ravnatelja NP-a Krka nešto je manje atraktivna jer je manje atraktivan i budžet, no prihode su posljednjih godina gotovo udvostručili. Lokalni mediji ovom nacionalnom parku tepaju sintagmom 'najveća šibenska tvornica novca'.

A na čelu tvornice novca svatko želi imati svog čovjeka.

Natječaj na koji se javila Rimac raspisan je jer aktualnom ravnatelju Krešimiru Šakiću istječe mandat.