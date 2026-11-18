"Velika obljetnica za Hrvatsku, hrvatski narod, sve Vukovarce i Vukovarke, hrvatske branitelje. Lijepo je da će danas Kolonu ponosa predvoditi liječnici i zdravstveno osoblje vukovarske bolnice koja je bila utočište svima onima koji su u vremenu velikosrpske agresije Miloševićevog režima branili Vukovar i, nažalost, bili ranjeni", izjavio je u srijedu premijer Plenković povodom 35. godišnjice sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Govoreći o razvoju Vukovara, Plenković je rekao da taj grad ima posebnu ulogu u hrvatskom političkom životu i prioritetima Vlade, koja je, kako je naveo, nizom aktivnosti pomogla njegovu razvoju.

"Pomogli smo razvoju Vukovara u svim aspektima od lokalne, prometne, vodnokomunalne infrastrukture do ulaganja u obrazovanje, kulturu, pomoći kroz ITU mehanizam, povratka Hrvatske vojske u Vukovar, izgradnje Memorijalnog centra . S tim aktivnostima nastavljamo i ubuduće, a osobito u pogledu obrazovanja i osnaživanja grada na obalama Dunava", istaknuo je.

Osvrnuvši se na potragu za nestalima, premijer je zahvalio svim hrvatskim braniteljima i naglasio da će se potraga nastaviti sve dok se ne pronađu sve nestale osobe.

"U našem mandatu identificirane su čak 343 osobe nestale u Domovinskom ratu", rekao je, podsjetivši da su on i potpredsjednik Vlade Tomo Medved prije dva tjedna posjetili Petrovačku dolu, gdje je dosad pronađeno 38 nestalih osoba.

Riječ je, kazao je, o velikim aktivnostima na sekundarnim, pa i tercijarnim lokacijama ubijenih. "Dok ne pronađemo svih 1725 nestalih, iz poštovanja prema njima i njihovim obiteljima, taj posao neće biti završen", naglasio je.

Plenković je pritom upozorio da Hrvatska ne dobiva informacije o nestalima u mjeri u kojoj bi trebala te istaknuo da hrvatske službe vlastitim aktivnostima dolaze do saznanja o pojedinim lokacijama.

Kao primjer naveo je prošlogodišnje pronalaženje lokacije na kojoj su, nakon 34 godine, pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera i nekoliko ubijenih vukovarskih branitelja.

"Očekujemo od nove vlasti u Srbiji da u bilateralnom dijalogu ozbiljno pristupi problemu u vezi kojega dosadašnje aktivnosti srpskih vlasti nisu bile na razini koju smo očekivali i tražili", poručio je.

‘Postoje ljudi koji znaju gdje su grobnice’

Govoreći o mogućem napretku u suradnji sa Srbijom, posebno oko pristupa arhivima i informacija o nestalima, premijer je naglasio da najprije treba pričekati uspostavu nove vlasti, prenosi N1.

‘Izrazito je važno da pričekamo da se formira vlada. Konstituirana je skupština, sada slijedi drugi korak’, kazao je.

Potraga za nestalima, upozorio je, još je daleko od završetka, a ključne informacije nalaze se kod ljudi koji znaju gdje su žrtve pokopane.