Započeo program sigurnih zona u južnom Libanonu

Pilot zone su određena područja u južnom Libanonu gdje okvirni sporazum između Izraela i Libanona, kojim su posredovale SAD, a potpisan je prošlog mjeseca, predviđa razoružanje Hezbolaha kojeg podržava Iran, povlačenje izraelskih snaga i raspoređivanje libanonskih trupa.

Izraelska vojska izjavila je da timovi iz tri vojske koordiniraju i planiraju provedbu sporazuma te upozorila da će snažno odgovoriti na svako kršenje.

Libanonska vojska u ponedjeljak je izjavila da njezine jedinice nastavljaju svoje misije u južnim selima Froun i Srifa te da se usklađuju s Vojnom koordinacijskom skupinom za Libanon kako bi započele s raspoređivanjem u selu Zawtar al-Gharbiyeh nakon povlačenja izraelskih snaga.