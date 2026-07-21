Započeo program sigurnih zona u južnom Libanonu

Izraelska vojska izjavila je u ponedjeljak da je započela program sigurnih zona u južnom Libanonu u suradnji s američkim i libanonskim snagama, što je američki dužnosnik nazvao korakom prema uspostavljanju libanonske državne vlasti u tom području
Pilot zone su određena područja u južnom Libanonu gdje okvirni sporazum između Izraela i Libanona, kojim su posredovale SAD, a potpisan je prošlog mjeseca, predviđa razoružanje Hezbolaha kojeg podržava Iran, povlačenje izraelskih snaga i raspoređivanje libanonskih trupa.
Izraelska vojska izjavila je da timovi iz tri vojske koordiniraju i planiraju provedbu sporazuma te upozorila da će snažno odgovoriti na svako kršenje.
Libanonska vojska u ponedjeljak je izjavila da njezine jedinice nastavljaju svoje misije u južnim selima Froun i Srifa te da se usklađuju s Vojnom koordinacijskom skupinom za Libanon kako bi započele s raspoređivanjem u selu Zawtar al-Gharbiyeh nakon povlačenja izraelskih snaga.
Koordinacijska skupina je trilateralno tijelo koje posreduju SAD, a stvoreno je u skladu s okvirnim sporazumom radi podrške njegovoj provedbi. Libanonska vojska pozvala je stanovnike da ne ulaze u Zawtar al-Gharbiyeh i da slijede upute trupa raspoređenih u tom području.
Američki dužnosnik, u komentarima podijeljenim s novinarima pod uvjetom anonimnosti, rekao je da uspostava početnih pilot zona predstavlja napredak na terenu i priliku za libanonsku državu da počne ponovno uspostavljati kontrolu u područjima kojima je povijesno dominirao Hezbolah, prenosi Reuters.
Libanonska vojska bila bi odgovorna za čišćenje zona od oružja i infrastrukture Hezbolaha, provođenje provjerenih operacija čišćenja i osiguranje područja kako skupina ne bi mogla nastaviti koristiti zajednice kao pokriće za napade, rekao je dužnosnik.
Kazao je kako Washington očekuje da će sve strane poštivati proces i upozorio da bi svaki pokušaj Hezbolaha da ga ometa, infiltrira se u zone ili se tamo ponovno naoruža naštetio izgledima za obnovu i mir.