pilot zone

Libanonci tvrde da napreduju pregovori o izraelskom povlačenju

V. B./Hina

15.07.2026 u 19:30

Libanon (ilustracija)
Libanon (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: WAEL HAMZEH
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Ostvaren je napredak u pregovorima između izraelskih i libanonskih dužnosnika, uz američko posredništvo, rekli su libanonski izvori u srijedu, dok su se dvije strane dogovorile sastati u petak kako bi raspravljale o dvjema pilot zonama za potencijalno povlačenje Izraela

Libanonski predsjednički izvor rekao je da je došlo do "određenog vidljivog napretka" tijekom pregovora u Rimu, dok su se neki sudionici složili identificirati područja gdje će doći do izraelskog povlačenja i gdje će libanonska vojska biti raspoređena.

Sastanak u petak

"U petak će se održati libanonsko-američko-izraelski sastanak, tijekom kojega će se uspostaviti mandat i okvir za ovu operaciju za prve dvije takozvane pilot zone", rekli su libanonski izvori.

Ako taj korak uspije, nastavit će se tako i s drugim regijama.

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Nedavni okvirni sporazum između Izraela i Libanona predvidio je da bi se povlačenje testiralo u takozvanim pilot zonama, dok bi izraelska vojska trebala predati kontrolu nad tim područjima libanonskoj vojsci jednom kad Hezbolah ne bude ondje prisutan.

Pilot zone o kojima se razgovara su libanonski gradovi Zawtar al-Gharbiyah, Zawtar al-Sharqiyah, al-Ghandouriyah, Burj Qalawiyah, Sarifa i Frun, rekli su vladini izvori.

Područja uključuju lokacije koje su ili pod izraelskom okupacijom, pod izraelskom vatrom ili u neposrednoj blizini izraelskih položaja.

Časnici sve tri strane trebali bi se dogovoriti o radnom planu tijekom sastanka u petak, a mjesto održavanja sastanka još nije određeno i održat će se virtualno, navode izvori.

Američki dužnosnici opisali su pregovore kao pozitivne i produktivne, prema izraelskom novinaru Baraku Ravidu, koji se pozvao na američkog dužnosnika koji je rekao da su rasprave izrodile strukturu i smjernice za uspostavu pilot područje. Za stvarno povlačenje trebat će još neko vrijeme

Libanonska i izraelska vlada prvi put u nekoliko desetljeća vode izravne političke pregovore sa svrhom učvršćivanja primirja. Hezbolah nije uključen u pregovore posredovane SAD-om koji su se najprije održali u Washingtonu, a potom i Rimu.

Unatoč primirju, Izrael nastavlja napadati mete u Libanonu, a izraelska vojska i dalje je u zemlji.

Bejrut i Hezbolah smatraju "sigurnosnu zonu" okupacijom koja krši međunarodni zakon.

Područje koje se proteže na oko 620 kvadratnih kilometara odgovara površini od oko šest posto teritorija zemlje. Promatrači smatraju da bi puno povlačenje moglo potrajati nekoliko mjeseci ili duže.

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