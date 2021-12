Započela je 10. jubilarna humanitarna akcija Udruge 'Nismo same'

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka „Nismo same“ objavila je početak 10. jubilarne humanitarne akcije za svoj najznačajniji projekt „Nisi sama – ideš s nama!“. Humanitarna akcija traje od 1. prosinca 2021. do 21. siječnja 2022. godine, a prikupljenim donacijama osiguravaju se sredstava za besplatan taksi prijevoz ženama oboljelim od raka na kemoterapije.

U novouređenom prostoru Udruge „Nismo same“ održana je press konferencija za veliku 10. humanitarnu akciju kojom se prikupljaju donacijska sredstva za projekt „Nisi sama – ideš s nama!“ u sklopu kojeg se omogućava besplatan taksi prijevoz ženama oboljelim od raka na kemoterapije. Troškovi ovog projekta pokrivaju se isključivo donacijama, a do sada su svojim plemenitim radom pomogli 455 žena te osigurali više od 16.000 besplatnih taksi vožnji na kemoterapiju.

„Zahvaljujemo se brojnim građanima i tvrtkama koji su svojim donacijama podržali naš rad i pomogli nam u uređenju novog prostora Udruge. Oduševljene smo novim prostorom, a ono što nas posebno veseli je prekrasni mural koji nam je donirao naš poznati street art umjetnik Slaven Kosanović Lunar,“ izjavila je Ivana Kalogjera Brkić, predsjednica Udruge Nismo same. Umjetnik Slaven Kosanović Lunar i sam je prisustvovao pressici, a svoju podršku Udruzi pokazao je i time što je osmislio majice s porukom „You are not alone“.

Udrugu Nismo same i njihovu humanitarnu akciju možete podržati i sudjelovanjem na jedinstvenoj predbožićnoj utrci Zagreb Advent Run koja će se održati 12. 12. u 12 sati s početkom ispred hotela The Westin, Zagreb. Trčanjem ili hodanjem na 5 ili 10 km pružate podršku svim hrabrim ženama koje se bore protiv različitih oblika raka, a dio sredstava od uplaćenih kotizacija utrke donirat će se za projekt Udruge „Nisi sama – ideš s nama!“. Prijaviti se možete na www.zagrebadventrun.hr do 5. prosinca.

„Zagreb Advent Run je naša najveća adventska utrka, a ono što je najvažnije da uvijek ima i humanitarni karakter. Ideja je da u adventsko vrijeme, u krugu svojih obitelji i prijatelja, zajedničkim snagama činimo plemenita djela. Ove godine surađujemo s Udrugom Nismo Same i trčimo za sve žene oboljele i liječene od malignih bolesti. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže utrci te da pokažemo oboljelim ženama da nisu same“, rekla je Renata Sopek, ambasadorica Zagreb Advent Runa.