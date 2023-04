Zaljuljala se većina u Dalmaciji: Raspada li se koalicija HDZ-a i DP-a ili je sve bura u čaši vode?

Od tada do danas zapravo traju preslagivanja: jedan od ove dvojice vijećnika DP-a Mate Šimundić sam se predložio za predsjednika Županijske skupštine i kada je izabran, napustio je stranku formalno postavši 'nezavisan'. Drugi vijećnik Marko Žaja - ironijom slučaja, bivši HDZ-ovac - ostao je dijelom vladajuće koalicije, a njemu je prišao bivši član Mosta Ivica Kukavica koji je sklopio suradnju s DP-om. HDZ-u i HGS-u za većinu nedostaje jedan jedini glas i kako se ni Žaja ni Kukavica nisu pojavili na prošlotjednoj sjednici, a oporba je prepoznala što se događa i napustila dvoranu, ona je prekinuta i odgođena. Na neodređeno.

Odnosno, držali su vlast sve do prošlog tjedna kada se njihova tanka većina po prvi put zaljuljala, a sjednica Županijske skupštine prekinula zbog pada kvoruma. Riječ je o nezabilježenoj situaciji u tridesetogodišnjoj povijesti: HDZ ovom županijom suvereno vlada još od uspostave samostalnosti Hrvatske, uglavnom koaliranjem sa sitnim desnim strankama i Kerumovim HGS-om. Međutim, nakon posljednjih lokalnih izbora to im više nije bilo dovoljno pa su u neobičnom slijedu događaja na svoju stranu privukli dva od tri vijećnika Domovinskog pokreta - stranke koja ih je mjesec dana ranije opisala kao 'sinonim za korupciju, nepotizam i izdaju nacionalnih interesa'. Treći vijećnik, Nikola Grabovac , zadržao se dosljedno u oporbi.

'Možda oni samo žele biti protiv HDZ-a', zaključio je Plenković, kojega su novinari potom u nekoliko navrata upozorili na podatak da im DP održava većinu upravo u ovoj županiji. On je uporno odgovarao da to nije slučaj. A jest.

Ljulja li se doista ova vlast, tek treba vidjeti. No u kuloarima kolaju različite informacije, pa tako i ona da je vodstvo Domovinskog pokreta sve nezadovoljnije činjenicom da upravo ova stranka održava HDZ na vlasti u njima strateški iznimno bitnoj županiji. S druge strane, o ovoj situaciji u siječnju je u Splitu progovorio i sam predsjednik HDZ-a Andrej Plenković prozvavši Domovinski pokret zbog izostanka podrške obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj kao 'poraznog odabira za stranku koja pretendira imati imidž domovinske'.

Hoće li se suradnja nastaviti, tportal je pokušao doznati u službenim i neslužbenim razgovorima s nizom sugovornika i iz vlasti, ili iz oporbe. Čini se da trenutno nitko nije sasvim siguran: jedni tvrde da HDZ traži još jednog potrebnog 'žetončića' pomoću kojega bi raskinuo sve veze s DP-om, drugi predviđaju da će koalicija opstati kada koalicijski partneri sebi iskamče nove ustupke i pozicije - a tu se sada javlja i Kerumov HGS, koji se osjeća pomalo zanemareno.

Treća opcija jest izazivanje izvanrednih izbora, no tek treba vidjeti bi li oporba u tom slučaju bila disciplinirana bojkotirati sjednice na tri mjeseca, nakon čega bi Županijska skupština morala biti raspuštena. A četvrta opcija je 'manjinska vlast' HDZ-a u kojoj bi neke odluke bile usvajane, a neke ne bi, sve do odlučivanja o proračunu koncem ove godine - tom prilikom se, naime, zapravo testira tko je vlast a tko oporba. Ako bi proračun eventualno pao, pokrenula bi se procedura raspuštanja vlasti i izvanredni lokalni izbori u Splitsko-dalmatinskoj županiji taman bi se prigodno poklopili s redovitim parlamentarnim.

'Situacija je nezgodna: Domovinski pokret već je dobio mnoge pozicije u vlasti, od ravnateljskih fotelja do mjesta u nadzornim odborima, a centrala stranke pritišće ih da razvrgnu suradnju s HDZ-om. U tom slučaju mogao bi ih napustiti Marko Žaja i tako spasiti većinu, ionako je bivši HDZ-ovac, no on nije previše raspoložen za suradnju dok je tu Andrej Plenković', kaže za tportal jedan od vijećnika oporbe.

'Mi se smatramo partnerima u koaliciji i izostanak dva vijećnika s prošle sjednica puka je slučajnost. Postoji potpisan sporazum o programskoj suradnji i njega ćemo se držati, nema govora o raskidu i o izvanrednim izborima koji bi u ovom trenutku bili štetni', kazali su nam iz lokalnog Domovinskog pokreta.

'Ovo je bila samo pokazna vježba i upozorenje Domovinskog pokreta HDZ-u. A ni oporba nije sasvim uvjerena da bi bilo pametno izazvati izbore, mnogi bi nestali sa scene', tvrdi drugi vijećnik iz opozicijskih redova.

'Suradnja naših dviju stranaka nije odnos iz ljubavi, nikome nije previše ugodno u ovoj koži, ali treba kazati da su gotovo svi članovi Domovinskog pokreta zapravo bivši kolege iz naše stranke - svi, pa i sam Ivan Penava koji sada traži prekid suradnje. Problem će biti riješen vrlo brzo, kada DP za jednog svog člana dobije mjesto pročelnika u Županiji, što su otvoreno zatražili', kaže nam jedan viđeniji član splitsko-dalmatinskog HDZ-a.

Pa će se, kako sada stvari stoje, ljuljanje vlasti u Splitsko-dalmatinskoj županiji po svemu sudeći ipak pokazati kao bura u čaši vode jer će HDZ i Domovinski pokret obnoviti svoje zavjete. Na znanje Andreju Plenkoviću i Ivanu Penavi.