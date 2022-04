Zakuhali buru pa utihnuli: Na optužbe iz HDZ-a da je njihovu akciju organizirao Milanović jedino je Ćesić Rojs bio brutalan, poprilično

Zahtjev za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, dvojice čelnika jugoslavenskih tajnih službi osuđenih u Njemačkoj za ubojstvo emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine, odvjetnik Anto Nobilo tijekom dana osobno će predati u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Ono će ga, nakon što kompletira dokumentaciju, proslijediti predsjedniku Zoranu Milanoviću na odluku

'Priopćenje sam potpisao u nedjelju, na najveći katolički blagdan. Ovo mi je bio najteži Veliki tjedan jer sam želio imati mir. Bio sam na obilježavanju 30. godišnjice osnutka HVO-a. Nazvali su me ratni kolege i zamolili da dam potporu ljudima koji su dali doprinos u Domovinskom ratu, a koji su u poodmakloj dobi i bolesni. Pitali su da li želim podržati prijedlog za pomilovanje tih ljudi. U tom obliku, vjerujući svojim kolegama, dao sam svoju suglasnost. To sam učinio i nisam želio ništa dalje komentirati jer nisam znao detalje te poruke. To me je uništilo. Čim smo potpisali, objavljeno je u javnosti i to je bila glavna tema. A nije bila glavna tema da se to pitanje raspravi', kazao je za HRT Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.

General Krešimir Ćosić, inače i savjetnik ministra obrane Marija Banožića, svoje povlačenje potpisa obrazložio je time da 'ne želi biti dio novih-starih javnih političkih sukobljavanja'.