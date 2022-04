General Lucić: 'Sad su generali poželjni kada treba dati alibi predsjedniku. Gotovina sam treba objasniti svoj potpis za pomilovanje Perkoviću i Mustaču'

General Josip Lucić komentirao zahtjev za pomilovanjem jugoslavenskih, a potom hrvatskih obavještajaca Josipa Perkovića i Zdravka Mustača

“Za Hrvatsku je najviše zaslužan hrvatski narod koji je tijekom povijesti stvorio ogroman bijes prema jugoslavenskoj državi i nepravdama koje su provodile zlokobne organizacije poput UDBA-e, a na čijem čelu su bili Josip Perković i Mustač. To otvarati danas, a posebno od strane hrvatskih generala je vrlo loše jer svjedoci smo otvaranja dubokih podjela od Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavije i potpunog preskakanja Domovinskog rata i nastanka države.

Vrlo je loše to što su potpisali. To je u potpunosti nadležnost predsjednika Republike, on je taj koji dodjeljuje milost pomilovanja i on odlučuje hoće li to učiniti ili ne. U ovom slučaju svaki general koji je potpisao taj zahtjev trebao bi objasniti zašto je to učinio i zašto su potaknuli ovu silinu podjela gdje smo nasuprot toga 30 godina pokušavali se izdignuti iznad nesreće Drugog svjetskog rata i gorčine koje je osjećalo hrvatsko iseljeništvo i terora UDBA-e kojeg su trpjeli”, veli.

“Ja se samo ne slažem da je tako značajna uloga Josipa Perkovića i Mustača u nastanku ove države. Ovu državu je stvorio hrvatski narod i svi su uskočili u posljednji vagon nastanka ove države kada su vidjeli da se Jugoslavija raspada i da Hrvatska nastaje. Čak i mnogi koji su ovo potpisali zakasnili su i godinu dana kasnije se pridružili Hrvatskoj vojsci”.

Govorio je i o ulozi Zorana Milanovića u svemu ovome:

“Ova inicijativa generala aposlutno skida odgovornost predsjednika Republike i on će se pozvati na te potpise. Nasuprot tih 5,6 generala postoji ogroman broj zapovjednika svih razina u Hrvatskoj vojsci koji su činili sve da se postigne jednistvo Hrvatske vojske i da se odvojimo od Jugoslavije. To je apsolutno skidanje odgovornosti s Milanovića”.