Vučić u Beogradu primio najboljeg UFC borca na svijetu: Evo o čemu su razgovarali

Islam Mahačev, aktualni UFC-ov prvak i službeno najbolje rangirani borac bez obzira na težinsku kategoriju (pound-for-pound), boravio je dva dana u Beogradu, gdje je održao sastanke vezane uz razvoj i promociju borilačkih sportova.

Prema službenim informacijama, razgovaralo se o unapređenju boksa i MMA-a te o mogućim budućim suradnjama na međunarodnoj razini. Detalji zasad nisu objavljeni.

Susret je na društvenim mrežama potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo važnost sporta u motiviranju mladih te ulogu vrhunskih sportaša kao uzora novim generacijama.

Za sada nije poznato ima li Mahačevljev posjet širi promotivni ili organizacijski kontekst, niti hoće li se uključiti u konkretne projekte u Srbiji.