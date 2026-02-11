Vučić u Beogradu primio najboljeg UFC borca na svijetu: Evo o čemu su razgovarali

Sponzor rubrike
Aktualni UFC-ov prvak i najbolji borac svijeta bez obzira na kategoriju iznenada se pojavio u Beogradu.
Islam Mahačev, aktualni UFC-ov prvak i službeno najbolje rangirani borac bez obzira na težinsku kategoriju (pound-for-pound), boravio je dva dana u Beogradu, gdje je održao sastanke vezane uz razvoj i promociju borilačkih sportova.
Prema službenim informacijama, razgovaralo se o unapređenju boksa i MMA-a te o mogućim budućim suradnjama na međunarodnoj razini. Detalji zasad nisu objavljeni.
Susret je na društvenim mrežama potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo važnost sporta u motiviranju mladih te ulogu vrhunskih sportaša kao uzora novim generacijama.
Za sada nije poznato ima li Mahačevljev posjet širi promotivni ili organizacijski kontekst, niti hoće li se uključiti u konkretne projekte u Srbiji.
Dagestanska škola borbe
Mahačev dolazi iz Dagestana, ruske republike koja je posljednjih godina postala sinonim za vrhunske hrvače i MMA borce. Njegov trener i mentor je legendarni Khabib Nurmagomedov, bivši neporaženi UFC-ov prvak lake kategorije.
U profesionalnoj karijeri ima 29 borbi i samo jedan poraz, a većinu pobjeda ostvario je dominantnim hrvačkim stilom i prisiljavanjem protivnika na predaju.
Dagestanski borci poznati su po disciplini, iznimnoj fizičkoj pripremi i snažnoj borilačkoj kulturi, a Mahačev je danas jedno od najprepoznatljivijih imena UFC-a koje dolazi s tog područja.
Njegov dolazak u srpsku prijestolnicu izazvao je veliku pozornost regionalne sportske javnosti, a boravak u Beogradu traje dva dana.