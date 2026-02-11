zanimljivo

Vučić u Beogradu primio najboljeg UFC borca na svijetu: Evo o čemu su razgovarali

S.Č.

11.02.2026 u 22:19

Islam Mahačev
Islam Mahačev Izvor: EPA / Autor: RICHARD WAINWRIGHT
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Aktualni UFC-ov prvak i najbolji borac svijeta bez obzira na kategoriju iznenada se pojavio u Beogradu.

Islam Mahačev, aktualni UFC-ov prvak i službeno najbolje rangirani borac bez obzira na težinsku kategoriju (pound-for-pound), boravio je dva dana u Beogradu, gdje je održao sastanke vezane uz razvoj i promociju borilačkih sportova.

Prema službenim informacijama, razgovaralo se o unapređenju boksa i MMA-a te o mogućim budućim suradnjama na međunarodnoj razini. Detalji zasad nisu objavljeni.

Susret je na društvenim mrežama potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo važnost sporta u motiviranju mladih te ulogu vrhunskih sportaša kao uzora novim generacijama.

Za sada nije poznato ima li Mahačevljev posjet širi promotivni ili organizacijski kontekst, niti hoće li se uključiti u konkretne projekte u Srbiji.

Dagestanska škola borbe

Mahačev dolazi iz Dagestana, ruske republike koja je posljednjih godina postala sinonim za vrhunske hrvače i MMA borce. Njegov trener i mentor je legendarni Khabib Nurmagomedov, bivši neporaženi UFC-ov prvak lake kategorije.

U profesionalnoj karijeri ima 29 borbi i samo jedan poraz, a većinu pobjeda ostvario je dominantnim hrvačkim stilom i prisiljavanjem protivnika na predaju.

Dagestanski borci poznati su po disciplini, iznimnoj fizičkoj pripremi i snažnoj borilačkoj kulturi, a Mahačev je danas jedno od najprepoznatljivijih imena UFC-a koje dolazi s tog područja.

Njegov dolazak u srpsku prijestolnicu izazvao je veliku pozornost regionalne sportske javnosti, a boravak u Beogradu traje dva dana.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nevjerojatna priča

nevjerojatna priča

Povijest Igara ovo ne pamti: Meksička legenda ispisala jednu od najljepših olimpijskih priča svih vremena
potresi na poljudu

potresi na poljudu

'Znate što bi bilo najbolje? Da Garcia sad preuzme cijeli Hajduk i upravlja s njim'
zoi u italiji

zoi u italiji

Lindsey Vonn objavila prvu fotografiju nakon stravične nesreće na Igrama

najpopularnije

Još vijesti