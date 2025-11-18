zbog požara u vjesniku

Zagrepčani, pripremite se na kaos u prometu! Grad izdao građanima upute

I.J.

18.11.2025 u 20:01

Na snazi privremena regulacija prometa zbog požara nebodera Vjesnik
Na snazi privremena regulacija prometa zbog požara nebodera Vjesnik Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic
Bionic
Reading

Nakon požara Vjesnikovog nebodera Grad Zagreb u utorak navečer objavio je privremenu regulaciju prometa

'Zagrebački vatrogasci su požrtvovno nastavili s gašenjem požara, a Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je pristupio inicijalnom pregledu zgrade. Temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara, HCPI je definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati', izvijestio je Grad Zagreb večeras u priopćenju.

Požar u Vjesniku agresivno se širi
Požar u Vjesniku agresivno se širi Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije. Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će od utorka 18.12. u 19:00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

- Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

- Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

- Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

- Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

- Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera. Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekuju se veći poremećaji u široj prometnoj mreži.

Gori Vjesnikov neboder
Požar u Vjesnikovu neboderu Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici.

'U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac', priopćili su iz Grada Zagreba.

Tportal je cijelu noć i cijeli dan pratio situaciju oko požara Vjesnikovog nebodera. OVDJE pročitajte detaljan izvještaj od trenutka kada je sinoć izbio požar

