Trebalo je Zagrepčanima da savladaju kako razdvajati otpad na kućnom pragu, nekima doduše još uvijek ne ide, što se da vidjeti po stanju oko zelenih otoka u gradu, a sudeći po stanju na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda - morat će naučiti i što se ne smije bacati u WC školjku

Peraje na rešetkama bile su djelomično neispravne, crpke blokirane. Uzrok oštećenja bilo je lako utvrditi; bile su to ogromne, teške nakupine dezinfekcijskih maramica, tekstila, respiratornih maski, silikonskih rukavica koje su se omotale oko lamela rešetki i u pumpama.

'On će doći ovdje, zaštopat će nam pumpe, a to ne možemo drukčije rješavati nego ručno. Znači, naši radnici, koji su u tom trenutku bili dobro zaštićeni s obzirom na Covid-19, morali su ručno čupati, čistiti pumpe i rešetke. Problem smo riješili, pročistač niti u jednom trenutku nije prestao raditi. No da daljnjih problema toga tipa ne bi bilo, jednostavno smo morali pozvati građane na suradnju. Dakle ne bacajte plastiku, maskice, rukavice. Imat ćete problema i vi, ne samo mi ovdje', poručila je Astrid Werbolle, glasnogovornica Zagrebačkih otpadnih voda (ZOV).

Iz ZOV-a stoga ponavljaju da se u WC školjke ne bacaju: vlažne maramice za čišćenje i dezinfekcijske maramice, respiratorne maskice, rukavice od lateksa, odjeća, čarape, krpe za čišćenje, pamuk, štapići za uši, vate, pelene za jednokratnu upotrebu, britvice i druga plastika, pijesak za životinje, lijekovi, prazne kutije i ambalaže, iskorištena ulja, kočna ulja, antifriz iz hladnjaka, kiseline akumulatora, lakovi, razrjeđivači, emulzijske boje, tekućine za ukiseljenje i izbjeljivanje te pesticidi.