Zagrebačkim kvartom hara banda maloljetnika: Vršnjake tuku šipkama i daskama

Iza njihovih nasilnih pohoda nekolicina maloljetnika završila je na hitnom prijemu . Uglavnom djeca u rasponu od 12 do 15 godina. Niz incidenata povezanih s istom maloljetničkom skupinom počeli su krajem kolovoza. Maloljetnici su vikali, galamili, a potom nasrnuli na žensku i mušku osobu koje su ozlijedile. Policija je utvrdila identitet tri osobe, od kojih jedna ima 14 godine, a dvije su mlađe.

'Došao sam na prozor i ispod nadstrešnice vidio skupinu divlje djece, njih 10-ak i još su se sa svih strana skupljali. Onda sam pogledao ulijevo i prepoznao prijatelja od mog sina kako ga lupaju s daskama od klupe. Njegov prijatelj je bio najteže ozlijeđen, to je bilo i oko i šivana usnica i ne znam koliko kontuzija na glavi i po tijelu, znači izobličen je . Moj sin je malo bolje prošao, on je imao samo šivanje usnice, koljeno, ruka - kako se branio', kaže tata napadnutog dječaka za HRT-ov Dnevnik .

Zagrebačkim naseljem Retkovec hara maloljetnička banda . Napadi su sve češći i sve okrutniji.

Nasilje se nastavilo i u rujnu. Zbog dobi počinitelja kazne su gotovo simbolične.

'Maloljetnički postupak je drugačiji postupak nego kod odraslih osoba. Prvo i osnovno mi želimo njima pomoći na način da ćemo im pružiti brigu, nekakav nadzor, odgoj i obrazovanje kako ne bi nastavili s delikventnim ponašanjem. Dakle, kada razmišljamo o osobi koja je od 14. do 16. godine ne govorimo o kažnjavanju nego izricanju odgojnih mjera', rekla je Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda.

U odgojnim mjerama važna je i uključenost obitelji nasilnika.

'Ako imamo nesuradljive roditelje, stručni tim područnog ureda šalje prijedlog suda za povjerenje djeteta s poremećajem ponašanja u udomiteljske obitelji i socijalnu skrb, a o tome odlučuje sud', objasnila je Azra Dupanović, socijalna pedagoginja. Maloljetnik, i ako ponovi djelo, zbog godina neće završiti iza rešetaka. Roditelji su zbog tog ogorčeni i u stalnom strahu.

'Ne vjerujem u institucije jer da institucije rade svoj posao, ti isti ne bi to ponavljali već mjesecima', ističe otac napadnutog dječaka. Unatoč češćim policijskim patrolama u kvartu, roditelji ne smatraju da je problem riješen.