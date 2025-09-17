Zagrebačkim kvartom hara banda maloljetnika: Vršnjake tuku šipkama i daskama

Novi val nasilja među mladima potresa zagrebačku Dubravu. Dvadesetak maloljetnika tuče vršnjake i pri tom se služe brutalnim metodama - šipkama, daskama i letvama. Policija zna tko su napadači i uhićeni su, no zbog malodobnosti pušteni su na slobodu. Očajni roditelji traže pomoć institucija jer se boje za sigurnost svoje djece
Zagrebačkim naseljem Retkovec hara maloljetnička banda. Napadi su sve češći i sve okrutniji.
'Došao sam na prozor i ispod nadstrešnice vidio skupinu divlje djece, njih 10-ak i još su se sa svih strana skupljali. Onda sam pogledao ulijevo i prepoznao prijatelja od mog sina kako ga lupaju s daskama od klupe. Njegov prijatelj je bio najteže ozlijeđen, to je bilo i oko i šivana usnica i ne znam koliko kontuzija na glavi i po tijelu, znači izobličen je. Moj sin je malo bolje prošao, on je imao samo šivanje usnice, koljeno, ruka - kako se branio', kaže tata napadnutog dječaka za HRT-ov Dnevnik.
Iza njihovih nasilnih pohoda nekolicina maloljetnika završila je na hitnom prijemu. Uglavnom djeca u rasponu od 12 do 15 godina. Niz incidenata povezanih s istom maloljetničkom skupinom počeli su krajem kolovoza. Maloljetnici su vikali, galamili, a potom nasrnuli na žensku i mušku osobu koje su ozlijedile. Policija je utvrdila identitet tri osobe, od kojih jedna ima 14 godine, a dvije su mlađe.
Nasilje se nastavilo i u rujnu. Zbog dobi počinitelja kazne su gotovo simbolične.
'Maloljetnički postupak je drugačiji postupak nego kod odraslih osoba. Prvo i osnovno mi želimo njima pomoći na način da ćemo im pružiti brigu, nekakav nadzor, odgoj i obrazovanje kako ne bi nastavili s delikventnim ponašanjem. Dakle, kada razmišljamo o osobi koja je od 14. do 16. godine ne govorimo o kažnjavanju nego izricanju odgojnih mjera', rekla je Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda.
U odgojnim mjerama važna je i uključenost obitelji nasilnika.
'Ako imamo nesuradljive roditelje, stručni tim područnog ureda šalje prijedlog suda za povjerenje djeteta s poremećajem ponašanja u udomiteljske obitelji i socijalnu skrb, a o tome odlučuje sud', objasnila je Azra Dupanović, socijalna pedagoginja. Maloljetnik, i ako ponovi djelo, zbog godina neće završiti iza rešetaka. Roditelji su zbog tog ogorčeni i u stalnom strahu.
'Ne vjerujem u institucije jer da institucije rade svoj posao, ti isti ne bi to ponavljali već mjesecima', ističe otac napadnutog dječaka. Unatoč češćim policijskim patrolama u kvartu, roditelji ne smatraju da je problem riješen.