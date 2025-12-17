Odaziv na mamogarafiju je visokih 70 posto, ali cilj je još viši

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke provodi se već 19 godina i smatra se najuspješnijim preventivnim programom u Hrvatskoj. U tom je razdoblju obavljeno gotovo 2,5 milijuna mamografskih pregleda, a otkriveno je više od 10 tisuća karcinoma dojke, većinom u ranoj fazi, kada su mogućnosti izlječenja znatno veće.

Rak dojke i dalje je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena u Hrvatskoj, s više od 3000 novooboljelih godišnje, dok od te bolesti svake godine umire nešto više od 700 žena. Zahvaljujući sustavnom probiru i unaprjeđenju liječenja, Hrvatska već devetu godinu zaredom bilježi 25-postotni pad smrtnosti od raka dojke.

Novom kampanjom, čije je predstavljanje okupilo stručnjake i predstavnike zdravstvenih institucija, želi se dodatno motivirati žene da redovito sudjeluju u preventivnim pregledima i ojačati poruku da je rano otkrivanje raka dojke ključno za smanjenje smrtnosti i uspješno liječenje.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak istaknuo je da su postignuti rezultati posljedica kontinuiranog ulaganja u prevenciju, rano otkrivanje, ali i značajnog napretka u dijagnostici i terapiji. Naglasio je kako su danas u Hrvatskoj dostupne sve suvremene terapijske mogućnosti te da se program u aktualnom ciklusu proširuje na mlađe dobne skupine, s ciljem postupnog spuštanja dobne granice poziva na mamografiju na 45 godina, s obzirom na to da se rak dojke sve češće javlja u mlađoj životnoj dobi.

U okviru programa svake se godine obavi oko 150 tisuća mamografskih pregleda, a razlike u odazivu i dalje postoje među županijama, pri čemu je tradicionalno nešto viši u sjevernim nego u južnim dijelovima Hrvatske.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da medijske kampanje imaju važnu ulogu u povećanju odaziva na preventivne preglede. „Uvijek je bolje odazvati se pregledu u fazi kada simptomi ne postoje ili su minimalni. Danas su terapijski protokoli toliko učinkoviti da rak dojke sve češće prestaje biti smrtonosna bolest i postaje kronično stanje uz znatno produljenje životnog vijeka“, rekla je Hrstić.

Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete Nacionalnog programa Boris Brkljačić istaknuo je da se program kontinuirano unaprjeđuje u skladu s medicinom utemeljenom na dokazima.

Među važnim pomacima naveo je dopunske ultrazvučne preglede za žene s gustim dojkama, preporuke za magnetsku rezonancu dojki kod žena s vrlo gustim tkivom te dostupnije genetsko testiranje na mutacije koje nose znatno povećan rizik za rak dojke i jajnika.