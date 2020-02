Zagrebačka obilaznica dobit će treći trak, HAC se nada kako će to povećati protočnost za 50 posto

Do ovogodišnje turističke sezone zagrebačka obilaznica trebala bi dobiti treći prometni trak, piše u subotu Večernji list

Hrvatske autoceste krenule su, naime, u provedbu pokusnog projekta pretvaranja zaustavnog traka u vozni na tom najprometnijem dijelu hrvatske autocestovne mreže, navodi dnevnik.

U HAC-u kažu da do ljeta planiraju na obilaznici zaustavni tak pretvoriti u vozni na dijelu od Jakuševca do Ivanje Reke u oba smjera, odnosno u dužini od 11 kilometara, dok bi se treći vozni trak na 13,5 kilometara obilaznice od Jankomira do Jakuševca uveo nakon turističke sezone.