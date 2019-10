Odbijena žalba Kineza, HAC ide u novi natječaj za 17,5 km autoceste na koridoru Vc

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) odbacila je žalbu kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited na odluku Hrvatskih autocesta o poništenju javnog nadmetanja za izgradnju poddionice Beli Manastir – most Drava, autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj.

Nakon odluke Dkoma HAC sad može ponovno raspisati javno nadmetanje za izgradnju te poddionice, a iz te cestarske tvrtke poručuju da će to učiniti uskoro.

Ponuda tvrtke Integral Inženjering iz BiH jedina je bila ispod te procijenjene vrijednosti – 359,1 milijun kuna. Sinohydro je ponudio da će taj posao odraditi za 416,1 milijun kuna, a zajednica ponuditelja Osijek-Koteksa, Gravije, Cestorada i PZC-a Brod za 446,1 milijun kuna. U HAC-u su nakon pregleda i ocjene ponuda donijeli odluku o odabiru ponude Integrala, no tvrtka iz BiH naglo je odustala od tog posla.

No s obzirom na to da su njihove ponude bile iznad procijenjene vrijednosti radova, u HAC-u su se odlučili na poništenje natječaja i raspisivanje novog s istom procijenjenom vrijednosti. Pri tome su računali da će Dkom odbaciti moguće žalbe na takvu odluku jer Sinohyidro i konzorcij koji predvodi Osijek-Koteks neće imati pravne osnove za žalbu s obzirom na to da su njihove ponude iznad procijenjene vrijednosti radova.

Dkom je žalbu Kineza upravo i odbacio zbog nedostatka pravnog interesa, donosi Večernji list.