Glavni vatrogasni zapovjednik otkrio dramatične detalje: 'Stanje je jako loše. Temperatura je bila preko 1000°C'

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder

Zagrebačka gradska uprava objavila je u utorak navečer detalje privremene regulacije prometa nužne zbog požara nebodera Vjesnik, odnosno zbog blizine te zgrade uz Slavonsku aveniju, a regulacija je na snazi od 19 sati pa sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi. Statičari: Zgrada nije sigurna Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć.

Požar u Vjesniku Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







Požar u Vjesniku Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Tomislav Resman izjavio je novinarima ispod Vjesnikovog nebodera da nažalost nisu uspjeli ugasili požar do kraja jer je prilikom pregleda statičara utvrđeno da građevina nije sigurna zbog čega su povukli sve vatrogasce iz tog prostora.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za HRT kako je gašenje trajalo cijelu noć, a vatrogasci su radili u teškim uvjetima. 'Preko noći će ostati dežurati šest vatrogasaca. Tijekom noći će sigurno dolaziti do izbijanja manjih plamenova, kazao je. Stanje u zgradi je jako loše i teško. Puno toga je izgorjelo, a vatrogasci su u jednom trenutku čak ostali odsječeni. Samo prisebnošću, opremljenošću, osposobljenošću, znanjem i pravovremenom odlukom zapovjednika - oslobođeni su i izašli vani. Probijali su se kat po kat, čak smo došli do 15. kata i ugasili požar, pojasnio je Tucaković. Jedan od najizazovnijih požara Povremeno se pojavljuju određeni plamenovi pa ih vatrogasci odmah gase s mlazevima izvana te saniraju preko autoljestava. U svemu tome najbolje je, kazao je Tucaković, da se nikome nije ništa dogodilo, da su svi vatrogasci živi i zdravi te da građani nisu ozlijeđeni. Građane je pozvao da ne prilaze objektu jer u svakom trenutku može puhnuti vjetar, odnijeti komad stakla i napraviti problem. Iako su policijski službenici ograničili i osigurali prostor te zasad nema veće opasnosti, potrebno je puno opreza, poručio je Tucaković.

Požar u Vjesnikovom neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević / tportal.hr

Upozorio je da vatrogasci često ne mogu vozilima prići požaru što im otežava gašenje. "Čak se šlep služba noćas morala angažirati da bi uopće mogli prići s vozilima da počnemo s gašenjem. Dakle, tu treba napraviti još reda", kazao je vatrogasni zapovjednik. Dodao je kako se situacija prati s dronovima, a senzori su zabilježili temperaturu požara koja je premašivala 500°C s vanjske strane, a preko 1000°C s unutarnje. 'Ovo je jedan od najizazovnijih urbanih požara dosad. Trebalo je puno znanja, opreme i osposobljenosti da ga možete ugasiti' zaključio je Tucaković.

Požar u Vjesnikovu neboderu Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL







Požar u Vjesnikovu neboderu Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL