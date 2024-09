Zagreb uvodi sedam mjera za rješavanje problema parkiranja

Grad je do sada na maksimalno tri parkirna mjesta ograničio terase ugostiteljskih objekata čime je oslobođeno 300 mjesta. Odlukom Gradske skupštine provodi se revizija rezerviranih parkirnih mjesta za ustanove, udruge, tvrtke i druge subjekte, kažu u Gradu.

"U petak su prestala vrijediti sva dosadašnja rješenja za rezervirana parkirna mjesta i počinje njihovo izdavanje po novim strožim uvjetima. Tako ćemo do kraja rujna osloboditi 300 rezerviranih parkirnih mjesta, a do kraja godine oko 500 mjesta”, dodao je gradonačelnik.

Kako bi se oslobodila dodatna mjesta za stanare, Grad uvodi i parkirališne blokove u svezi kojih je do sada zaprimio 320 prijedloga građana. Iz Grada su rekli da će prijedloge razmotriti, a konačni prijedlog bit će usvojen u listopadu.

Ukida se i mogućnosti kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a kojih je 580.

Jedna od mjera je i produljenje vremena naplate u 1. zoni kako bi stanari centra lakše našli parking, koja bi od ponedjeljka do subote bila do ponoći, a nedjeljom do 15 sati.

Tu je i mjera vezana uz podizanje cijene zauzeća parkirnih mjesta zbog radova, osim radova obnove od potresa.

Postrožit će se i kontrola ograničenja vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri sata u drugoj zoni, čime će se, očekuju u Gradu postići veća rotacija te će se osloboditi više parkirališnih mjesta za stanare.

Grad Zagreb pokrenuo je postupak za izgradnju javne podzemne garaže s 800 parkirališnih mjesta u Klaićevoj ulici. Odabran je projektant za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, rekao Tomašević.