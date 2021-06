Zagreb: U subotu i nedjelju zatvoren promet Jurišićevom ulicom

Zagrebački Gradski ured za mjesnu samoupravu izvijestio je u petak da će Jurišićeva ulica biti zatvorena za sav promet na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve, u subotu od 6 do 22 sata i u nedjelju od 7 do 22 sata, zbog podizanja tereta autodizalicom

Ured moli sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.