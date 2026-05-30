Milanović: Zagrebački branitelji bili su kralježnica obrane Hrvatske

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u subotu je održana svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja Grada Zagreba i Dana državnosti na kojoj je državni i gradski vrh istaknuo povijesnu ulogu Zagreba i njegovih branitelja u ratu

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u prigodnom govoru rekao je kako je današnji dan velik za povijest Zagreba te se osvrnuo na zagrebačke pričuvne brigade. "To su uglavnom dečki sa zagrebačkih ulica koji su bili pričuva, koji su se odazvali pozivu i koji su branili Hrvatsku - i to ne samo u Zagrebu, nego u velikom dijelu Hrvatske. Te pričuvne brigade bile su na neki način kralježnica i šaka obrane po brojnosti", istaknuo je Milanović. Kada bismo se danas našli u istoj situaciji, tu vrstu sile ne bismo imali, dodao je predsjednik te naveo kako ponovno uvođenje vojne obaveze ponovno otvara mogućnost da Hrvatska bude spremna.

U govoru je također podsjetio na širi povijesni kontekst od 1990. do 1992., naveo donošenje Božićnog Ustava i referendum o neovisnosti kao rijetke trenutke u kojima je nacija bila ujedinjena, "bez strančarenja" te podsjetio na brzi ustroj Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Predsjednik je zahvalio Zagrepčanima koji su radili i borili se za Hrvatsku te poručio kako je hrvatski put prema slobodi u Europi jedinstven, istaknuvši kako je bitno da mladi shvate da se sloboda ne dobiva besplatno. Tomašević: Životi Zagrepčana su prožeti sudbinama branitelja Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se današnji dan obilježava kako bi zahvalili oko 70.000 branitelja s područja Zagreba i okolice koji su se uključili u Domovinski rat, a posebno onima koji su poginuli i nestali. "Iza svakog tog broja je konkretan čovjek, sudbina, obitelj. Svi naši životi i životi mnogih Zagrepčana su prožeti sudbinama hrvatskih branitelja", rekao je Tomašević, dodavši kako svatko od nas ima svoju osobnu priču koja je povezana s Domovinskim ratom. Pri tome je naveo kako su on, njegovi zamjenici i predsjednik Gradske skupštine relativno mladi obnašatelji zagrebačke vlasti te su bili u vrtiću ili osnovnoj školi kada je počeo Domovinski rat. "Međutim, unatoč nekim predrasudama o nama, predsjedniku Skupštine Mišiću su i otac i majka hrvatski branitelji. Zamjenici Dolenec je otac branitelj, zamjeniku Korlaetu je stariji brat branitelj, a meni je isto tako otac, ovdje prisutan, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata. I mi smo svi ponosni na tu činjenicu", poručio je. Tomašević je također naglasio moralnu dužnost da budemo vječno zahvalni braniteljima koji su branili i izborili se za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.

Medved: Hvala Zagrebu na svemu što je učinio u Domovinskom ratu "Naš glavni grad Zagreb i u danima stvaranja i obrane Hrvatske imao je ključnu ulogu. Uz činjenicu da je i tada bio administrativno i političko središte Hrvatske, u Domovinskom ratu bio je i srce otpora", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Naveo je kako su tijekom stvaranja Oružanih snaga hrvatski dragovoljci pristizali u Zagreb iz svih krajeva Hrvatske te da Lučko, Rakitje, Tuškanac, Pionirski grad i Sljeme nisu samo zagrebačke četvrti, već povijesne lokacije naših policijskih postrojbi koje su osnovane još 1990. godine, a koje su bile temelj za ustrojavanje Zbora narodne garde. "I vi, dragi zagrebački branitelji, pripadnici postrojbi iz Grada Zagreba prepoznali ste povijesno vrijeme stvaranja i obrane domovine. Znali ste da se Hrvatska brani tamo gdje je napadnuta i išli ste na sva bojišta od Vukovara do Dubrovnika", istaknuo je Medved. Pri tome je također naveo kako ni Zagreb nije ostao pošteđen velikosrpske agresije, podsjetivši na raketiranje Banskih dvora iz listopada 1991. i centra grada iz svibnja 1995. "Stradali su civili, ugašeni su nevini životi. Ti zločinački napadi otkrivaju svu brutalnost velikosrpskog agresora, ali Zagreb nije pokleknuo i Hrvatska je pobijedila u tom nametnutom nam ratu", istaknuo je Medved. Gradu Zagrebu je zahvalio na svemu što je učinio u Domovinskom ratu. "Uz to što je dao mnoge postrojbe, podnio mnoge žrtve, u tim najtežim danima Zagreb je prihvatio mnoge prognane, rastjerane, pružio im je domaćinstvo, pružio im je sigurnost. Uz to, Zagreb je uvijek bio točka sigurnosti, iz svih bojišta pogledi su bili usmjereni prema Gradu Zagrebu, a Grad Zagreb je izvršio svoju ulogu i dao svoj neizmjeran doprinos", poručio je Medved.