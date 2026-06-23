Za sedam mjesta u vijeću koje nadzire sigurnosne agencije javilo se čak 47 kandidata

Uz izuzetak Zdravke Čufar Šarić , predsjednice Vijeća u dva mandata, za novi, četverogodišnji mandat javilo se svih šest dosadašnjih članova toga tijela: Gordan Akrap, Eduard Briški, Kristijan Kotarski, Aleksandar Maršavelski, Mihael Puljić i Mile Štefanac .

Od ostalih kandidata široj je javnosti poznato njih tek nekoliko. To su Davorin Ivanjek, odvjetnik koji je u dva mandata bio član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Anton Filić, politolog koji je u dva mandata predsjedao Sindikatom novinara Hrvatske, Vjekoslav Krsnik, novinar i prvi glavni urednik Hine 1990./91. te Zdravko Vladanović, pravnik i umirovljenih brigadir OS RH, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba koja ga je kandidirala.

Jedna kandidatkinja dolazi iz Hrvatskog sabora, a to je Marijana Mikulić, voditeljica saborske Službe za pravne poslove i ljudske potencijale.

U vijeću koje nadzire sigurnosne službe žele biti i Nevena Aljinović, Tomislav Benić, Nikola Blažić, Ivana Blizanac Marjanović, Željka Burić, Josip Crnjac, Mihaela Čeperić, Josip Čerina, Matija Čmelješević, Adli El Dalgamouni, Zvjezdana Erbežnik.

Isti posao žele obavljati i Andrijana Franjčić, Tomislav Grgić, Dubravka Hrgarek, Pavle Hrvačić, Srećko Ilić, Petar Kalajžić, Antonio Katavić, Luka Knez, Mario Lamešić, Zoran Lovig, Roberto Lujuć, Tonči Majica, Zvonko Markić, Nikola Mijatović, Damir Mikulić, Zdravko Mikulić.

Za Vijeće su se kandidirali i Hrvoje Pajtak, Marko Paradžik, Darko Pavlović, Anita Piskulić Serdarević, Mihael Puljić, Andreja Rudančić, Tomislav Seser, Anamarija Stanić, Goran Tortić i Joško Vuković. Članove Vijeća imenuje Hrvatski sabor, a trebaju biti hrvatski državljani visoke stručne spreme pri čemu najmanje po jedan član mora biti pravnik, politolog i inženjer elektrotehnike.

Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću. Za članove Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera, te postupak za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat).

Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Prikupljena saznanja i podatke iz tih aktivnosti u formi obavijesti dostavlja Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija.

Također, daje obavijesti i o načinu podnošenja zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamijećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno-obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda .