Za odlaganje 280 bačvi u Karlovcu i Draganiću osumnjičena trojica, za jednim se traga

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je trojac s više nepoznatih osoba najvjerojatnije u razdoblju od 24. do 26. lipnja bačve prevezao teretnim vozilima iz skladišta u karlovačkoj četvrti Banija.

Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv trojice koju se osnovano sumnjiči da su zajedno počinili kazneno djelo ugrožavanje okoliša otpadom podneseno posebno izvješće.

Po dosadašnjim rezultatima istrage, te je bačve osumnjičeni 38-godišnjak kao vlasnik i odgovorna osoba trgovačkog društva za sakupljanje neopasnog otpada preuzeo u točno neutvrđenom razdoblju od nepoznate osobe ili tvrtke i uskladištio.

Potom su te bačve protivno propisima odbacili u šumskom području na šest odvojenih lokacija na području Draganića i na jednu lokaciju na području Karlovca.

Time su ugrozili tlo, naglašava policija, jer je iz dijela bačvi istekao sadržaj u vidu crvene, žute, plave i zelene želatinozne smjese te bijele krutine nepoznate specifikacije i porijekla.

Počinitelji su tako mogli trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću tla, podzemlja i vode te posljedično ugroziti životinje, bilje i zdravlje ljudi, stoji u priopćenju PU karlovačke.

Istraga se nastavlja.