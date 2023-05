Za cjelodnevnu nastavu prijavilo se 68 škola, pogledajte tko je sve na popisu

U Zagrebu su se prijavile dvije škole, kao i u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Krapinsko-zagorskoj i Ličko-senjskoj županiji, a po jedna škola prijavljena je iz Međimurske, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske, Zadarske i Zagrebačke županije.

Model cjelodnevne škole sastoji se od četiri odgojno-obrazovna programa - programa nacionalnog kurikuluma, odnosno obavezne i izborne nastave (A1), programa potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2), izvannastavnih aktivnosti (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2).

U programima A1 i A2 sudjelovali bi svi učenici i u školi bi, ovisno o rasporedu, učenici razredne nastave boravili do 14 sati, a učenici predmetne nastave prosječno do 15 sati. Nakon obavezne nastave za sve učenike slijede aktivnosti izbornih programa za dio učenika.

U e-savjetovanju četiri eksperimentalna kurikuluma

Uz povećanje satnice nekih predmeta, poput hrvatskoga i matematike od prvog do osmog razreda, likovnog i glazbenog od prvog do četvrtog, tjelesnog u četvrtom, geografije u petom te tehničkog u šestom, uvode se i novi. Tako se kao alternativa vjeronauku od prvog do osmog razreda uvodi predmet Svijet i ja, a učenici od prvog do četvrtog razreda dobit će predmet Praktične vještine.